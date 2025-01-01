сегодня



ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025



Alice Cooper, JUDAS PRIEST's Rob Halford, Corey Glover (LIVING COLOUR), Robin Zander (CHEAP TRICK) и другие приняли участие в благотворительном шоу Coopstock 2025, состоявшемся 15 марта в Las Sendas Golf Club, Mesa — видео доступно ниже.





View this post on Instagram





















+0 -0



просмотров: 38

