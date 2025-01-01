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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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18 мар 2025 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025

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ROB HALFORD, ALICE COOPER, COREY GLOVER, ROBIN ZANDER выступили на Coopstock 2025



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Alice Cooper, JUDAS PRIEST's Rob Halford, Corey Glover (LIVING COLOUR), Robin Zander (CHEAP TRICK) и другие приняли участие в благотворительном шоу Coopstock 2025, состоявшемся 15 марта в Las Sendas Golf Club, Mesa — видео доступно ниже.




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