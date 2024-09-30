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*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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|||| 30 сен 2024

WACKEN OPEN AIR 2025 распродан



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Организаторы WACKEN OPEN AIR 2025 опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие металхэды, пришло время снова сказать вам спасибо! В этом году мы отпраздновали 33-й выпуск Wacken Open Air вместе с вами при самых лучших погодных условиях, а новая концепция подъезда сработала и обеспечила доставку всех вас на Святую землю без каких-либо проблем и пробок. Теперь мы можем объявить, что Wacken Open Air 2025 полностью распродан, и мы снова очень благодарны вам за вашу бесконечную поддержку и доверие!

Вы — лучшие фанаты в мире! Мы невероятно гордимся тем, что в следующем году сможем устроить для всех вас самое зрелищное металл-событие!»

Пока подтверждены:

MACHINE HEAD
SALTATIO MORTIS
PAPA ROACH
GOJIRA
APOCALYPTICA
SAXON
WITHIN TEMPTATION
DIMMU BORGIR
MINISTRY
MICHAEL SCHENKER (My Years With UFO)
PEYTON PARRISH
BEYOND THE BLACK
CLAWFINGER
GRAVE DIGGER (45th-Anniversary Show)
AUGUST BURNS RED
OBITUARY
WIND ROSE
BROTHERS OF METAL
TARJA & MARKO HIETALA
HANABIE
DECAPITATED
DESTRUCTION
CELESTE
ORANGE GOBLIN
ANGEL WITCH
DOMINUM
EXHORDER
NIGHT DEMON
MIMI BARKS
SEVEN SPIRES
CLOWNS
DOOL
CROWNSHIFT
MIDNIGHT

Продано 85 000 билетов.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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30 сен 2024
resurgamresponses
да... по этому сообщению хорошо видно что металлу пришел конец, метал никому не нужен, да и групп то собсно толковых нет.
...
ахринеть,
Like!2
30 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
resurgamresponses, большая часть посетителей Вакена ходят не слушать музыку, а познакомиться, да, я про мужиков. Была статья с исследованием в Süddeutsche Zeitung пару лет назад.
30 сен 2024
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, серьезно? Так, ребят, предлагаю всем скинуться на билет Коксграйдеру, ему давно пора найти свою митол-любовь.
30 сен 2024
resurgamresponses
Вашингтон Ирвинг, прикольно конечно. ссылку бы поугорать, наконец то понятен мне смысл серклпита на Слейере , это оказыается знакомятся тесно, мордашки друг другу чистят.
ну а почесноку попахивает спекуляцией
30 сен 2024
M
Mad Katz
Рекордно тоскливо. Можт по штатам все ездют, ХЗ.

просмотров: 421

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