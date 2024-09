30 сен 2024



WACKEN OPEN AIR 2025 распродан



Организаторы WACKEN OPEN AIR 2025 опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие металхэды, пришло время снова сказать вам спасибо! В этом году мы отпраздновали 33-й выпуск Wacken Open Air вместе с вами при самых лучших погодных условиях, а новая концепция подъезда сработала и обеспечила доставку всех вас на Святую землю без каких-либо проблем и пробок. Теперь мы можем объявить, что Wacken Open Air 2025 полностью распродан, и мы снова очень благодарны вам за вашу бесконечную поддержку и доверие!



Вы — лучшие фанаты в мире! Мы невероятно гордимся тем, что в следующем году сможем устроить для всех вас самое зрелищное металл-событие!»



Пока подтверждены:



MACHINE HEAD

SALTATIO MORTIS

PAPA ROACH

GOJIRA

APOCALYPTICA

SAXON

WITHIN TEMPTATION

DIMMU BORGIR

MINISTRY

MICHAEL SCHENKER (My Years With UFO)

PEYTON PARRISH

BEYOND THE BLACK

CLAWFINGER

GRAVE DIGGER (45th-Anniversary Show)

AUGUST BURNS RED

OBITUARY

WIND ROSE

BROTHERS OF METAL

TARJA & MARKO HIETALA

HANABIE

DECAPITATED

DESTRUCTION

CELESTE

ORANGE GOBLIN

ANGEL WITCH

DOMINUM

EXHORDER

NIGHT DEMON

MIMI BARKS

SEVEN SPIRES

CLOWNS

DOOL

CROWNSHIFT

MIDNIGHT



Продано 85 000 билетов.





