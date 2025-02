сегодня



BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР



Стали известны номинанты, претендующие в 2025 году на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:



BAD COMPANY

THE BLACK CROWES

MARIAH CAREY

CHUBBY CHECKER

JOE COCKER

BILLY IDOL

JOY DIVISION/NEW ORDER

CYNDI LAUPER

MANÁ

OASIS

OUTKAST

PHISH

SOUNDGARDEN

THE WHITE STRIPES



«Этот замечательный список номинантов отражает разнообразие артистов и музыки, которых чтит и прославляет Зал славы рок-н-ролла», — заявил Джон Сайкс, председатель Фонда Зала славы рок-н-ролла. «Продолжая истинный дух рок-н-ролла, эти артисты создали свои собственные произведения, которые воздействовали на целые поколения и повлияли на бесчисленное количество тех, кто пошел по их стопам».











+0 -0



( 3 ) просмотров: 281