Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу... 22
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 20
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



13 фев 2025 : 		 BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР

21 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, ROB HALFORD в новом видео ROCK FOR CHILDREN

10 дек 2024 : 		 184 группы выступят на Hellfest 2025

6 дек 2024 : 		 ALICE COOPER, SLASH в новом видео ROCK FOR CHILDREN

11 ноя 2024 : 		 METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми

20 окт 2024 : 		 «Дегенеративный барахольщик» поделится коллекцией ALICE COOPER, BAD COMPANY, JOURNEY, KISS, LED ZEPPELIN в серии книг

30 сен 2024 : 		 WACKEN OPEN AIR 2025 распродан

22 авг 2024 : 		 Трейлер документального фильма 'Nöthin' But A Good Time'

20 авг 2024 : 		 Организаторы о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Лучшее с Wacken Open Air 2024

4 авг 2024 : 		 Первые участники Wacken 2025

22 июл 2024 : 		 METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худших обложек

24 май 2024 : 		 Альбомы AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES в Top100 от Apple

22 апр 2024 : 		 OZZY OSBOURNE и FOREIGNER введут в ЗСРнР

30 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в видео MARK KNOPFLER

27 мар 2024 : 		 Раскрась ...о как блэк-металлист

27 мар 2024 : 		 LARS ULRICH и CHAD SMITH в продолжении "This Is Spinal Tap"

17 мар 2024 : 		 TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER

16 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День четвертый

14 мар 2024 : 		 Как проходил Bangalore Open Air 2024

7 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День третий

3 мар 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День второй

24 фев 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: День первый

15 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение

15 фев 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте

11 фев 2024 : 		 Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BAD COMPANY, THE BLACK CROWES, SOUNDGARDEN среди номинантов в ЗСРнР



zoom
Стали известны номинанты, претендующие в 2025 году на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:

BAD COMPANY
THE BLACK CROWES
MARIAH CAREY
CHUBBY CHECKER
JOE COCKER
BILLY IDOL
JOY DIVISION/NEW ORDER
CYNDI LAUPER
MANÁ
OASIS
OUTKAST
PHISH
SOUNDGARDEN
THE WHITE STRIPES

«Этот замечательный список номинантов отражает разнообразие артистов и музыки, которых чтит и прославляет Зал славы рок-н-ролла», — заявил Джон Сайкс, председатель Фонда Зала славы рок-н-ролла. «Продолжая истинный дух рок-н-ролла, эти артисты создали свои собственные произведения, которые воздействовали на целые поколения и повлияли на бесчисленное количество тех, кто пошел по их стопам».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Щас Трамп Outcast выпиздит оттуда, будет порядок. Хотя группа охуеннейшая.
13 фев 2025
Klawd Air
Достойный список. Особливо рад видеть Bad Company, The Black Crowes, White Stripes, Joy Division/New Order, Oasis, Soundgarden и Джо Кокера с Чабби Чекером. Джо Кокера, кстати, подзабыть успели. Мало кто о нëм упоминает. Может, только у нас так?
13 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, мне кажется, что Джо Кокер весьма у нас популярен, по крайней мере был

просмотров: 281

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом