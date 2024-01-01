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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми



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METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA названы среди претендентов на Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Церемония пройдет второго февраля в Crypto.com Arena, Los Angeles.

На награду претендуют:

* GOJIRA, MARINA VIOTTI, VICTOR LE MASNE - "Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)"
* JUDAS PRIEST – "Crown Of Horns"
* METALLICA - "Screaming Suicide"
* KNOCKED LOOSE (feat. Poppy) - "Suffocate"
* SPIRITBOX - "Cellar Door"

BEST METAL PERFORMANCE #GRAMMYs NOMINEES@GojiraMusic, Marina Viotti, Victor Le Manse@judaspriest@knockedloose ft. Poppy@Metallica@spiritboxband






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