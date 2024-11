сегодня



METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA претендуют на Грэмми



METALLICA, JUDAS PRIEST и GOJIRA названы среди претендентов на Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Церемония пройдет второго февраля в Crypto.com Arena, Los Angeles.



На награду претендуют:



* GOJIRA, MARINA VIOTTI, VICTOR LE MASNE - "Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)"

* JUDAS PRIEST – "Crown Of Horns"

* METALLICA - "Screaming Suicide"

* KNOCKED LOOSE (feat. Poppy) - "Suffocate"

* SPIRITBOX - "Cellar Door"









BEST METAL PERFORMANCE #GRAMMYs NOMINEES @GojiraMusic , Marina Viotti, Victor Le Manse @judaspriest @knockedloose ft. Poppy @Metallica @spiritboxband





+0 -0



просмотров: 177