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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Лучшее с Wacken Open Air 2024



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Организаторы Wacken Open Air 2024 опубликовали видео, рассказывающее о том, как в этом году прошел знаменитый немецкий фестиваль.

Wacken Open Air 2024 Highlight Recap Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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5 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Наименее худшее* с Wacken Open Air 2024
5 авг 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, ты, как музыкант, наверняка затмил бы всех участников фестиваля, но, увы, разве что в собственных снах.
5 авг 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, а к кому же мне апеллировать, если не к тебе, с чьим первоначальным высказыванием я не согласен?
5 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, а как мои недостатки/достоинства меняют недостатки/достоинства других людей?
допустим, я хуевый музыкант, разве от этого становится человек, выходящий на сцену, лучше?
он такой, какой есть, а то, как играю я, на это не влияет
5 авг 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, ладно, давай сойдемся хотя бы на том, что ты излишне критичен: твое первоначальное высказывание прозвучало уж больно категорично, не содержа при этом даже малейшей аргументации.
Я не силен в отточенных логических дефинициях, но эмоции людей я обычно без труда распознаю и без привязки к абстрактным категориям.
5 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, на самом деле, мне просто не нравится сам фест) перемешали кучу всего, несовместимых групп, как будто это карик от денди 99999 в 1, куча народу ещё прётся туда, а там, где толпа, обязательно грязь и мусор. понятно, что это лучше, чем Нашествие, где реальная помойка, но все равно пиздец
лет в 15 мне бы это зашло - целый день пиваса, металла, с кем-нибудь пиздеть про "рыжий таки круче хэтфилда или нет?" и т.д.
а сейчас смотрю, и вижу всё это каким-то жутким и неприятным
5 авг 2024
Damien
Соображения устроителей подобных огромных фестивалей, для которых характерна стилистическая мешанина и которые посещает огромное количество людей, какая-то часть которых, быть может, и впрямь ведет себя не всегда адекватно, мне неведомы, но с большой долей вероятности предположу, что устроители по мере возможности всегда стараются организовывать концерты так, чтобы те и впрямь не превращались в одну сплошную помойку.
5 авг 2024
Damien
P.S. Не говоря уже о том, что как минимум в ближайшие несколько лет К НАМ ОТТУДА НЕ ПРИЕДЕТ С КОНЦЕРТАМИ УЖЕ ВООБЩЕ НИКТО, кроме, быть может, нескольких упоротых "ихних" фанатиков чекистского бестиария (хотя, если честно, с трудом себе их представляю).
Like!1
5 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, если гора не хочет идти к Магомету...
5 авг 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, господи ты боже мой, да УЖЕ практически всё закупорено наглухо. Вспоминаю в этой связи фразу, кажись, из одного голливудского фильма: "Ненависть часто недооценивают - это очень сильное чувство".
5 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, стало сложнее, не спорю, но даже близко не "практически всё закупорено наглухо"

просмотров: 749

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