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Гитарист SNOT о возвращении PANTERA



Mikey Doling вставил свои пару центов в вопрос о возвращении PANTERA на сцену:



«Знаете что? Поначалу, конечно, были смешанные эмоции, потому что без братьев Эббот ты, типа, не понимаешь что происходит. Но после того, как концерты начались, я порадовался за ребят - что должны были делать Philip и Rex? Никогда больше не выступать, когда у них есть такие друзья, как Zakk и Charlie, которые готовы вступить в игру и отдать дань уважения братьям Эббот? На самом деле, мне это очень нравится. Я рад за них, что они могут выходить на сцену и наслаждаться этими песнями и фанатами. Я считаю, что это круто, чувак».







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