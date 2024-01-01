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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 54
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Pantera

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Гитарист SNOT о возвращении PANTERA



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Mikey Doling вставил свои пару центов в вопрос о возвращении PANTERA на сцену:

«Знаете что? Поначалу, конечно, были смешанные эмоции, потому что без братьев Эббот ты, типа, не понимаешь что происходит. Но после того, как концерты начались, я порадовался за ребят - что должны были делать Philip и Rex? Никогда больше не выступать, когда у них есть такие друзья, как Zakk и Charlie, которые готовы вступить в игру и отдать дань уважения братьям Эббот? На самом деле, мне это очень нравится. Я рад за них, что они могут выходить на сцену и наслаждаться этими песнями и фанатами. Я считаю, что это круто, чувак».




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