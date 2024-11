сегодня



ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA



ZAKK WYLDE в интервью радиостанции 107.7 The Bone поговорил о том, как проходят гастроли PANTERA, стоит ли ждать концертную пластинку или даже новую музыку от новой версии коллектива:



«Эти вопросы зависят от Phil'a и Rex'a. Всё очень просто. Мы просто проводим время вместе, и если Rex говорит: "Ребята, давайте включим эту песню в сет", или Phil говорит: "Давайте попробуем вот это", то мы с Charlie разучиваем песню, а потом включаем её в сет. Вот и всё. Но это отличное времяпрепровождение, потому что мы все знаем друг друга годами. Даже если речь идёт о техниках, они были с Ozzy, когда я ездил в тур "No More Tears", все знают всех. Так что в группе царит атмосфера огромной семьи. Это отличное времяпровождение, несомненно. И я вижу, как многие люди отправляются в путешествие по дорожкам памяти, они видели PANTERA ещё тогда, когда группа играла в клубах перед пятью людьми. Так что есть верные фанаты PANTERA, которые совершают путешествие по дорогам памяти, а ещё приходят молодые фанаты, и это просто потрясающе, потому что Phil каждый вечер спрашивает: "Сколько людей в аудитории видели PANTERA в те времена?" И, как я уже сказал, есть преданные поклонники PANTERA, а потом, когда он задает этот вопрос, сколько людей в зале впервые слышат эти песни вживую... Поразительно, сколько молодых ребят приходит на наши концерты! Когда группа завершила деятельность, когда они взяли перерыв, этим ребятам оставалось лишь быть наслышанными о легенде PANTERA, как, например, я был наслышан о легенде BLACK SABBATH, и у меня не было возможности увидеть оригинальный состав BLACK SABBATH на концерте, так что когда они снова собрались вместе, у меня были ощущения: "Вот это да! Теперь я могу увидеть Ozzy и Bill'a, Tony и Geezer'a", когда они выступали на Ozzfest. Это было масштабное событие для всех, у кого не было возможности увидеть классический BLACK SABBATH раньше, потому что они были слишком молоды. Так что, я думаю, такие штуки просто прекрасны, и сохранение того, что Дайм и Винни создали с Phillip'ом и Rex'ом, потрясающе. В общем, всё происходящее сейчас замечательно. Просто красота!»



Когда ведущий отметил, что, похоже, у нового состава PANTERA нет никаких конкретных планов на будущее, а сам Zakk скорее просто согласится с любым решением оригинальных участников коллектива, он сказал:



«Что-то типа того. Мы планируем продолжать выступления в 2025 году. PANTERA будут концертировать на протяжении всего года. Мы поедем в Европу, потом вернёмся в Штаты, а потом у нас будет ещё несколько концертов с METALLICA. Так что, всё круто».







+1 -0



( 3 ) просмотров: 572