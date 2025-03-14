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Pantera

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ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA



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В недавнем интервью у ZAKK WYLDE спросили, готов ли он записать новый материал PANTERA:

«Ну, ребята [ Philip и Rex ] говорили о том, чтобы сделать что-то, а у Rita [Haney, давней подружки покойного гитариста PANTERA Даррелла Эбботта] есть тонны кассетных записей, на которых Дайм играет риффы и тому подобное. Так что, думаю, если бы это было что-то вроде, скажем, того, как если бы Eric Clapton играл с [барабанщиком JIMI HENDRIX EXPERIENCE] Mitch [Mitchell] и [басистом] Noel [Redding], потому что если бы Eric вышел и сделал то, что мы делаем прямо сейчас, устроил праздник Jimi Hendrix, а Mitch и Noel попросили Eric Clapton выступить, потому что он был приятелем Джими и они спросили, типа, «Не мог бы ты выйти и спеть и сыграть вещи Джими?». И Eric сделал это, а затем, после завершения, они просто сказали: «У нас есть записи, которые Джими так и не закончил, песня под названием „Purple Haze“, песня под названием „The Wind Cries Mary“ и песня под названием „Little Wing“ или что-то еще», и мы запишем их [с Eric], потому что если бы это был просто Джими, просто джем на магнитофоне, только он играл их. Если бы это были, очевидно, оригинальные риффы и идеи Дайма, то да, конечно. Но PANTERA - это именно эти четыре парня. Вы назовете это группой Джими Хендрикса, а у вас будет играть и петь Eric. Остались только Mitch и Noel. Если это оригинальные идеи Джими, и они просто правильно запишут их, снимут с маленького магнитофона с кассеты, то да, это было бы круто. Потому что если бы это было что-то, что написал Дайм, над чем они с Винни работали, или что-то еще...»




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14 мар 2025
WahrandPhain
мм красаучик просто чистопородный - а давайте из рехерсалов и обрывков репетиций альбом сделаем!
Like!1
14 мар 2025
Hellg
WahrandPhain, ну ты чего? Static X уже два таких слепили

просмотров: 238

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