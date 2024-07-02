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Pantera

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ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA



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ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли PANTERA выпуск концертного релиза, о чем еще недавно говорил Charlie Benante:

«Да, все, что ребята хотят сделать, мы делаем. Давайте будем реалистами — каждое наше выступление, по сути, это живой альбом. Люди со своими телефонами и всем остальным все равно записывают его, так что для меня все это не имеет значения. Ты выходишь на сцену и каждый вечер выступаешь, стремясь завоевать доверие и победить».

Что касается возможности появления новых песен в нынешнем составе PANTERA, он ответил:

«Нет, мы не собирались и не обсуждали что-то вроде "О, ребята, давайте соберемся вместе и напишем песни" или что-то в этом роде; ничего подобного не было. Я к тому, что единственное, что мы будем обсуждать, это то, какие новые песни мы хотим включить в сет-лист. Например, когда мы включили "Floods", мы собирались на репетициях, собирались у Phil'a дома и просто репетировали. Но нет, ничего такого... Мы не садились и не писали риффы и все такое».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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2 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
"ха-ха, вы думали, мы что-то новое будем сочинять? во дураки, мы старые песни перезапишем!"
Like!1
2 июл 2024
R
Rutger
Новые песни опасны. Их начнут обсуждать, сравнивать, критиковать... И без того замаранное "чествование" утонет в блевотине.
2 июл 2024
gravitgroove
поживем - увидим, как говорится.
Я бы не против нового альбома, но, разумеется, под другим именем, с другой стороны - плевать. Пусть делают то, что хотят. Название им принадлежит. Наше же дело - слушать, либо проходить мимо.
2 июл 2024
WahrandPhain
gravitgroove, ты что выберешь?

просмотров: 360

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