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ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA



ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли PANTERA выпуск концертного релиза, о чем еще недавно говорил Charlie Benante:



«Да, все, что ребята хотят сделать, мы делаем. Давайте будем реалистами — каждое наше выступление, по сути, это живой альбом. Люди со своими телефонами и всем остальным все равно записывают его, так что для меня все это не имеет значения. Ты выходишь на сцену и каждый вечер выступаешь, стремясь завоевать доверие и победить».



Что касается возможности появления новых песен в нынешнем составе PANTERA, он ответил:



«Нет, мы не собирались и не обсуждали что-то вроде "О, ребята, давайте соберемся вместе и напишем песни" или что-то в этом роде; ничего подобного не было. Я к тому, что единственное, что мы будем обсуждать, это то, какие новые песни мы хотим включить в сет-лист. Например, когда мы включили "Floods", мы собирались на репетициях, собирались у Phil'a дома и просто репетировали. Но нет, ничего такого... Мы не садились и не писали риффы и все такое».







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