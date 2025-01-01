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Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»



ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как ему гастроли в рамках PANTERA:



«Мне это нравится, чувак. Я благословлен... Это круто, чувак. Я же каждый вечер играю вещи своего приятеля. Так что, чествуя Дайма, чествуя Винни, а также Philip и Rex, я хочу сказать, что они создали эту потрясающую музыку вместе. Я считаю, что это прекрасно. Я отношусь к этому так же, как к турам «Experience Hendrix» [туры в честь Джими Хендрикса] и всему остальному. Каждый вечер ты чтишь Джими. А когда я играю с Ozz, ты каждый вечер чествуешь St. Rhoads [покойного гитариста Ozzy Рэнди Роадса]. Так что это одно и то же — каждый вечер чтить величие парней. Очень приятно видеть, как все отлично проводят время».







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