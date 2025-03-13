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*MASTODON расстались с гитаристом 132
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 29
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Pantera

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9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

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17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

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7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA

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22 ноя 2024 : 		 Гитарист SNOT о возвращении PANTERA

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3 сен 2024 : 		 SEAHAWKS BLUE THUNDER выступили с PANTERA

22 авг 2024 : 		 PANTERA записала концертный альбом? Отвечает басист

20 авг 2024 : 		 PANTERA записала концертный альбом?

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14 авг 2024 : 		 KIRK HAMMETT за новую PANTERA

14 авг 2024 : 		 PANTERA собралась в клуб

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Винни Пол исполняет PANTERA



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Видео исполнения Винни Полом композиции PANTERA “Mouth For War”, снятое Ником Менцой в Нидерландах в рамках тура 1992 “Countdown To Extinction”, доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 мар 2025
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SnakeZ
и этот тудаже - все хотят чествовать наследие Пантера

просмотров: 349

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