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Винни Пол исполняет PANTERA



Видео исполнения Винни Полом композиции PANTERA “Mouth For War”, снятое Ником Менцой в Нидерландах в рамках тура 1992 “Countdown To Extinction”, доступно ниже.







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