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*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Pantera

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Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?



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ZAKK WYLDE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, какие планы у PANTERA на будущее:

«Кажется, мы готовимся к работе в конце января. Затем мы отправляемся за границу, весь февраль мы даём концерты в Европе. Потом у нас снова будут выступления вместе с METALLICA. И я полагаю, что мы дадим ещё несколько концертов — я к тому, что в течение всего 2025 года будет много активности PANTERA».

На вопрос о том, когда он впервые увидел группу, Zakk ответил:

«Впервые я увидел PANTERA, когда мы выступали в Донингтоне — когда это было? — в 1993–1994 годах. И я подумал: "Вот это да! Эта музыка создана специально для такой обстановки". То есть, она полностью подходит для этой сцены. Мощь их выступления была такой: "Вот это да, это действительно что-то особенное". Мощь не вызывала сомнений. Это как услышать пение Адель. Если бы мы были в Holiday Inn, а она сидела там, парень играл на пианино, а она пела, я бы подумал: "Вау, это просто потрясающе"».




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