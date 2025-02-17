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Pantera

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BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA



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BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA и исполнил композицию Walk на концерте 15 февраля на Adidas Arena, Paris, France.




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17 фев 2025
g
gravitgroove
Вышел на сцену, чтобы (уже и сам не молоденький) Ансельмо смог постоять перед ним при многочисленных свидетелях на коленях?
Весело там у них.

просмотров: 390

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