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Pantera

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|||| 5 сен 2024

PANTERA разогрела METALLICA



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Видео с выступления PANTERA перед METALLICA, состоявшегося 30 августа на Lumen Field, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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5 сен 2024
Lord Iscariah
Что за клоуны там вышли в середине Walk?
5 сен 2024
gravitgroove
Сколько они уже на площадке, 2 года без малого? (первый гиг был 2 декабря 2022). И вот за это время они так и не могут звучать монолитно, как звучали в оригинальном составе. Они были как более экстремальная версия AC/DC. Громкие четкие барабаны и выкрученный на полную жирный среднечастотный гитарный кранч, который не нужлался особо в поддержке бас ритары. Тут этого даже при самоубеждении в помине не услышать.
Like!3
5 сен 2024
Damien
Не могу слушать такое, помня оригиналы. Это ж надо было ухитриться так всё изуродовать...
5 сен 2024
L
LU---
зато Честный Звук!!!
Не как у ......металика
Like!1  Dislike!2
5 сен 2024
father
А Ларс разогрел Ансельмо крепким
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просмотров: 1293

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