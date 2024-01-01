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Pantera

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ZAKK WYLDE о новой музыке PANTERA



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ZAKK WYLDE в интервью 100.7 WZLX обсудил новый состав группы PANTERA. В частности у него спросили, что он он впервые почувствовал, когда к нему обратились с подобным предложением:

«Phil позвонил мне и сказал: "Zakk, не хочешь ли ты принять участие?" Я всегда говорил Rex'y и Phil'у, что буду готов, если они когда-нибудь захотят сделать это, с самого первого дня, когда [Винни Пол] был ещё жив: "Ребята, что бы вы ни хотели сделать, знайте, что я за. Мы союзники. Я всегда готов поддержать вас". Но в итоге много лет ничего не выходило... Помню, я обсуждал это с Rob'ом [JUDAS PRIEST], потому что он видел один из [недавних концертов PANTERA], и он сказал: "Zakk, вы занимаетесь прекрасным делом". И я ответил ему, что вопрос стоял не не в том, буду ли я этим заниматься или нет, а в том, когда именно наступит время это сделать. Это как с родителями. Если они просят тебя вернуться домой, ты не обсуждаешь условия... ты просто возвращаешься домой. Если родителям нужна помощь по дому, ты просто делаешь это. Так что для меня здесь примерно одно и то же».

Насчёт сложностей воспроизведения партий Даймбэга вживую Zakk сказал:

«Я всегда всем говорю о величии и наследии Дайма. Не считая его отличной игры, его техники и всего остального, были ещё и его песни. Tony Iommi из BLACK SABBATH создал целый жанр, и PANTERA — это практически целый собственный жанр. Так что я всегда сравниваю статус Дайма с Tony. Если говорить о создании жанра, то они — эталон этой музыки для LAMB OF GOD и всех тех парней, которые играют в этом жанре. Они — THE BEATLES, THE ROLLING STONES, SABBATH, LED ZEPPELIN этого жанра».

На вопрос о том, не было ли разговоров о том, что реформированный состав PANTERA когда-нибудь выпустит новую музыку, он ответил:

«Нет, мы не говорили ни о чём подобном... Всё зависит от ребят. Как они захотят, так и будет. Потому что, как я уже сказал, мы с Charlie, по сути, просто союзники, а они — братья. Мы играем с ними, потому что они хотят заниматься этим прямо сейчас. Но если говорить именно о текущем моменте, то пока мы продолжим выступать. После текущих концертов в Америке, я думаю, мы отправимся в феврале в Европу на шесть недель».




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