сегодня



PANTERA записала концертный альбом?



Перед выступлением PANTERA 15 августа в First Avenue, комик Craig Gass обратился к залу во время своего выступления:



«Объявление номер один. Группа, которую вы увидите сегодня вечером, не называется COWBOYS FROM HELL (ссылка на тот факт, что First Avenue объявила о концерте PANTERA, опубликовав во вторник в твиттере логотип PANTERA CFH - Cowboys From Hell, размещенный поверх звезды группы на стене у входа в зал). Вы собираетесь посмотреть эксклюзивное шоу группы PANTERA. Слухи быстро распространились, и вы, ребята, раскупили все билеты. И вы, возможно, тоже об этом слышали. И это тоже правда. Мы записываем наш первый в истории концертный альбом прямо здесь, на Первой Авеню. Так что есть несколько важных моментов, которые вы должны знать. Во-первых, вы все, на веки вечные, будете услышаны на живом альбоме PANTERA. Это хорошая новость. Плохая новость — вам за это не заплатят. Добро пожаловать в музыкальный бизнес».



















+1 -0



просмотров: 265