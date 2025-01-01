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Концертное видео PANTERA 1992 года



Видео исполнения группой PANTERA композиции “Primal Concrete Sledge” на концерте 1992 года в Нидерландах, доступно для просмотра ниже. http://www.officialpantera.com/







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