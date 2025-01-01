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*Видео с текстом от DESTINITY 486
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 212
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 43
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Pantera

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29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA

28 ноя 2024 : 		 ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA

26 ноя 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял элементы моих барабанных партий»

22 ноя 2024 : 		 Гитарист SNOT о возвращении PANTERA

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»

21 сен 2024 : 		 Drum-cam от PANTERA

5 сен 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA

3 сен 2024 : 		 SEAHAWKS BLUE THUNDER выступили с PANTERA

22 авг 2024 : 		 PANTERA записала концертный альбом? Отвечает басист

20 авг 2024 : 		 PANTERA записала концертный альбом?

19 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE о новой музыке PANTERA

16 авг 2024 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO присоединились на сцене к PANTERA

14 авг 2024 : 		 KIRK HAMMETT за новую PANTERA

14 авг 2024 : 		 PANTERA собралась в клуб

11 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE: «Мы не PANTERA, это праздник в честь PANTERA»

5 авг 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA

2 июл 2024 : 		 ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления PANTERA

16 май 2024 : 		 ZAKK WYLDE о выступлениях с PANTERA: «Берёшь и исполняешь»

15 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления PANTERA

24 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «В феврале мы стали ближе»

23 апр 2024 : 		 Басист PANTERA о братьях Эббот
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Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA



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Вокалист и барабанщик SATYRICON, Sigurd "Satyr" Wongraven и drummer Kjetil "Frost" Haraldstad, присоединился на сцене к PANTERA 24 января в Spektrum, Oslo, Norway и исполнили композицию Walk.




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