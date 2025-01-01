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Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA



Вокалист и барабанщик SATYRICON, Sigurd "Satyr" Wongraven и drummer Kjetil "Frost" Haraldstad, присоединился на сцене к PANTERA 24 января в Spektrum, Oslo, Norway и исполнили композицию Walk.







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