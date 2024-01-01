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JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA



JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью спросили, видел ли он возрожденную PANTERA или ещё не успел:



«Видел. Я видел их на разогреве у METALLICA, кажется, на SoFi [стадион в Лос-Анджелесе], и я смотрел много-много видеороликов с новых концертов этих ребят.



Я очень рад, что они так поступили. Я считаю, что это крутое чествование музыки PANTERA. Кроме того, будучи сам участником группы, в которой нет нескольких ключевых участников, я знаю, что требуется определенная смелость, чтобы выйти на сцену и отпраздновать то, чего ты достиг, и ты должен сделать это как можно лучше ради фанатов, которые хотят это увидеть. И Zakk и Charlie отлично справились с задачей. Я не думаю, что такую затею можно было бы провернуть, если бы кто-то из этих парней не участвовал».







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