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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
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Pantera

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JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA



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JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью спросили, видел ли он возрожденную PANTERA или ещё не успел:

«Видел. Я видел их на разогреве у METALLICA, кажется, на SoFi [стадион в Лос-Анджелесе], и я смотрел много-много видеороликов с новых концертов этих ребят.

Я очень рад, что они так поступили. Я считаю, что это крутое чествование музыки PANTERA. Кроме того, будучи сам участником группы, в которой нет нескольких ключевых участников, я знаю, что требуется определенная смелость, чтобы выйти на сцену и отпраздновать то, чего ты достиг, и ты должен сделать это как можно лучше ради фанатов, которые хотят это увидеть. И Zakk и Charlie отлично справились с задачей. Я не думаю, что такую затею можно было бы провернуть, если бы кто-то из этих парней не участвовал».




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