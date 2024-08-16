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Pantera

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KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO присоединились на сцене к PANTERA



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KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления 15 августа в First Avenue, Minneapolis, Minnesota:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. This Love
08. Fucking Hostile
09. Walk (with Robert Trujillo and Kirk Hammett on backing vocals)
10. Domination / Hollow
11. Cowboys From Hell

Encore:

12. Yesterday Don't Mean Shit
















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16 авг 2024
gravitgroove
Просто размышление: Допустим, человек записал видео, и вдруг именно у его размещенки на ТырТрубе с лайва набирается миллион просмотров (записал он какой-то момент интересный, например), но музыка в ролике не его: группа играет Walk вживую. За просмотры к чуваку уже без его ведома после рубежа в 100к просмотров подрубают рекламу и ему так же капает процентик с интеграции рекламы, заполненной самой Google. Вопросик: как быстро к нему прилетит страйк от акул из "Атлантик рекордс", например, или менеджмента самой re-Pantera?
16 авг 2024
M
Mateas89
gravitgroove, вроде за чужое деньги не капают. Или если в описании указал, что музыка не твоя.
16 авг 2024
WahrandPhain
Отвратительно сыгранная хуерга. Ни драйва, ни подачи, ни угара.

просмотров: 226

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