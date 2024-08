сегодня



KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления 15 августа в First Avenue, Minneapolis, Minnesota:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. This Love

08. Fucking Hostile

09. Walk (with Robert Trujillo and Kirk Hammett on backing vocals)

10. Domination / Hollow

11. Cowboys From Hell



Encore:



12. Yesterday Don't Mean Shit































