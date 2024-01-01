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KIRK HAMMETT за новую PANTERA



В недавнем интервью у KIRK'a HAMMETT'a спросили, что он думает о новой версии PANTERA:



«Я думаю, это круто. Это дань уважения братьям, сохранение наследия. И это замечательно для фанатов PANTERA. Даже если это не оригинальная версия PANTERA, вы всё равно сможете увидеть Phil'a и Rex'a, а Zakk и Charlie проделали чертовски хорошую работу».



Он также рассказал о том, почему METALLICA периодически берёт перерыв в выступлениях:



«На двух участников группы концерты оказывают гораздо большую физическую нагрузку. Возраст определённо играет свою роль. Rolling Stones создали ещё один прецедент, выступая в свои 80 лет. Это вдохновляет нас. Это наша цель».







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