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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 20
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Pantera

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14 авг 2024 : 		 KIRK HAMMETT за новую PANTERA

14 авг 2024 : 		 PANTERA собралась в клуб

11 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE: «Мы не PANTERA, это праздник в честь PANTERA»

5 авг 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA

2 июл 2024 : 		 ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления PANTERA

16 май 2024 : 		 ZAKK WYLDE о выступлениях с PANTERA: «Берёшь и исполняешь»

15 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления PANTERA

24 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «В феврале мы стали ближе»

23 апр 2024 : 		 Басист PANTERA о братьях Эббот

15 апр 2024 : 		 Гитарист PANTERA: «Дайма ощущаю постоянно!»

14 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED: «А я бы сбацал на ударных в PANTERA!»

12 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Многие льют крокодильи слезы от экстаза»

10 апр 2024 : 		 Участники PANTERA почтили память Джерри Эббота

8 апр 2024 : 		 JEFF FABB о реюнионе PANTERA

7 апр 2024 : 		 REX BROWN: «Мы делаем это не для себя, мы делаем это ради имени и бренда PANTERA»

4 апр 2024 : 		 REX BROWN о новой версии PANTERA: «Это не трибьют-группа»

29 мар 2024 : 		 CHAD GRAY: «Винни не хотел возрождения PANTERA»

25 мар 2024 : 		 Басист PANTERA готов сочинять новый материал

19 мар 2024 : 		 Группа PANTERA думает о концертнике

15 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE об участии в туре PANTERA: «Для меня это большая честь»

4 мар 2024 : 		 Участники PANTERA исполняют Floods

1 мар 2024 : 		 Басист PANTERA: «У нас сейчас лучшее время в жизни»

29 фев 2024 : 		 ZAKK WYLDE сравнил PANTERA с LED ZEPPELIN

27 фев 2024 : 		 «Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте

25 фев 2024 : 		 ZAKK WYLDE готов записывать музыку с участниками PANTERA, но под другим названием
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KIRK HAMMETT за новую PANTERA



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В недавнем интервью у KIRK'a HAMMETT'a спросили, что он думает о новой версии PANTERA:

«Я думаю, это круто. Это дань уважения братьям, сохранение наследия. И это замечательно для фанатов PANTERA. Даже если это не оригинальная версия PANTERA, вы всё равно сможете увидеть Phil'a и Rex'a, а Zakk и Charlie проделали чертовски хорошую работу».

Он также рассказал о том, почему METALLICA периодически берёт перерыв в выступлениях:

«На двух участников группы концерты оказывают гораздо большую физическую нагрузку. Возраст определённо играет свою роль. Rolling Stones создали ещё один прецедент, выступая в свои 80 лет. Это вдохновляет нас. Это наша цель».




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