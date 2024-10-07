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Pantera

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MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»



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MIKE PORTNOY в недавнем интервью назвал альбом PANTERA 1992 года "Vulgar Display Of Power" одной из 10 пластинок, которые повлияли на его игру на барабанах:

«"Vulgar Display Of Power" вышел примерно в то же время, что и альбом [DREAM THEATER] "Images And Words" в 1992 году. В то время мы были партнёрами по лейблу. То есть мы работали на одном лейбле с одними и теми же людьми. И я помню, как услышал этот альбом, когда он вышел, и он поразил меня. Я уже был фанатом "Cowboys From Hell", который вышел годом или двумя раньше, но этот альбом имел новое звучание и стиль и поднял их на совершенно новый уровень. Для меня PANTERA — это группа, которая сохранила жизнь металлу в 1990-х.
К тому времени, когда я начинал работать с DREAM THEATER в начале 1990-х, трэш начал сходить на нет, гранж убивал всех нас. Мы все боролись с гранжем, будь то металл, прог или что-то ещё, поэтому PANTERA, как мне кажется, была группой, которая несла флаг металла. Когда у METALLICA произошли свои изменения, а у ANTHRAX — свои, PANTERA несла флаг металла на протяжении 1990-х. И я должен отдать должное, возможно, MACHINE HEAD и SEPULTURA тоже.
PANTERA взяли тяжесть трэша и спид-металла, но добавили грув. Я всегда это ценил. У них был техасский свинг, у них было пижонство, у них были риффы и тяжесть тяжёлых трэш- и спид-металл-групп, но у них было пижонство MÖTLEY CRÜE или GUNS N' ROSES, как бы странно это ни звучало. Возможно, именно поэтому они гастролировали со SKID ROW, когда вышел этот альбом.
Винни Пол [Эбботт, барабанщик PANTERA] играл с таким размахом и грувом, которого, возможно, не было у многих барабанщиков трэша и спид-металла. И я говорю это со всем уважением, потому что многие из этих барабанщиков снесли мне крышу и оказали на меня невероятное влияние, но Винни, как и Mikkey Dee [KING DIAMOND, MOTÖRHEAD], обладал той развязностью и тем грувом, который действительно заставлял эти риффы, которые играл Даймбэг [Даррелл Эбботт, гитарист PANTERA], иметь свинг и грув».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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7 окт 2024
gravitgroove
Почему-то есть доля уверенность, что начни они не с глэма, а именно с трэша, то их бы обвинили в склонность к моде, а так просто одними из убийц истинного метала обзывают, притчей рэп метала (так уж получилось объективно) и тому подобным (это можно часто обнаружить в рецензиях на "Архивах").
7 окт 2024
M
Mike Barlow
gravitgroove, да,лично мне хотелось бы услышать чтобы они играли,если бы взяли курс на утяжеление, но не в хардкор.
То бишь развитие идей первого альбома с Ансельмо. Который Power Metal.
Но это из области альтернативных вселенных.
7 окт 2024
N
Nicolas444883
У них было это, у них было то... Одного у них не было - нормальной мелодики, с нормальными, запоминающимися вокальными партиями. И почти все риффы выглядят, как пресловутые 0-0-0-0-0-0. А у Даймбега Даррела, который считается культовым гитаристом, мелодичных (от начала до конца) соло наберется полтора за всю карьеру, образно выражаясь. Сemetery Gates навскидку вспоминается, да в общем-то и все.
И вот смотришь на названия песен и понимаешь, какую скуку все это навевает. Что там есть такого, что цепляет за яйца, что можно хором пропеть? Припев Walk? Раз два и обчелся. Вокал Ансельмо - это просто фон, заполнение. Ничего интересного его партии по большей части не представляют. Нет, я сам не прочь послушать Пантеру, многие риффы, конечно, сносят башку, но эта музыка сугубо по настроению. Прям очень по настроению. И, если честно, это высасывание культа Пантеры из всех пальцев слегка подзаебало. Так, словно без ее песен нельзя прожить. Да еще как можно прожить. Очень легко можно прожить без этих 0-0-0-0 1-1-1-1 0-0-0-0 3-3-3-3 и т.п.
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7 окт 2024
M
Mike Barlow
Nicolas444883, они, скажем так, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ сильно повлияли на становление полудюжины модерновых жанров-поджанров металла.
Конечно,те кто глубоко в теме назовут группы, которые начали играть с рваной грувовой ритмикой раньше.
Но именно Пантера с таким звучанием вошла в топ Биллборда, откуда несколько лет не вылезала.
Большая группа.
Ганс-н-Розес от грув-металла.
Like!3
7 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Mike Barlow, я бы добавил, что это последняя большая метал-группа.
Like!1
7 окт 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, последняя - не последняя, но точно первая что с таким уровнем экстремальности пробыли пару недель на первой строчке биллборд, да еще и платину заработали за 3-4 года. Только Slipknot смогли схоже повторить успех.
7 окт 2024
Red One
Nicolas444883, твой комент - это банальное нытье обывалы из другого мира.
Pantera - это как Beatles в своей вселенной. Она повергла стереотипы и зародила новые стандарты тяжелой музыки. В которые ты просто не врубаешься (ну не твое, слушай там замусоленные мелодии финского павер-блэка), и поэтому бомбишь, как старая бабка
Like!2
7 окт 2024
Khanate
Nicolas444883, "нормальной мелодики, с нормальными, запоминающимися вокальными партиями."

но во всех их больших хитах есть буквально и то, и другое. и запоминаются эти мотивы в целом хорошо.
мелодичнее могло было бы быть наверно, если бы Pantera попытались заигрывать с ню-металом и альт металом, как делали очень многие группы начиная с середины 90-ых для спасения продаж своих дисков, но им это не нужно было - залы собирались, диски продавались.
они в итоге закончили карьеру даже более тяжело звучащей группой, чем были в начале 90-ых, без какого-либо "возвращения к корням", через которое в начале нулевых опять таки прошли десятки групп.

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