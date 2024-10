сегодня



MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»



MIKE PORTNOY в недавнем интервью назвал альбом PANTERA 1992 года "Vulgar Display Of Power" одной из 10 пластинок, которые повлияли на его игру на барабанах:



«"Vulgar Display Of Power" вышел примерно в то же время, что и альбом [DREAM THEATER] "Images And Words" в 1992 году. В то время мы были партнёрами по лейблу. То есть мы работали на одном лейбле с одними и теми же людьми. И я помню, как услышал этот альбом, когда он вышел, и он поразил меня. Я уже был фанатом "Cowboys From Hell", который вышел годом или двумя раньше, но этот альбом имел новое звучание и стиль и поднял их на совершенно новый уровень. Для меня PANTERA — это группа, которая сохранила жизнь металлу в 1990-х.

К тому времени, когда я начинал работать с DREAM THEATER в начале 1990-х, трэш начал сходить на нет, гранж убивал всех нас. Мы все боролись с гранжем, будь то металл, прог или что-то ещё, поэтому PANTERA, как мне кажется, была группой, которая несла флаг металла. Когда у METALLICA произошли свои изменения, а у ANTHRAX — свои, PANTERA несла флаг металла на протяжении 1990-х. И я должен отдать должное, возможно, MACHINE HEAD и SEPULTURA тоже.

PANTERA взяли тяжесть трэша и спид-металла, но добавили грув. Я всегда это ценил. У них был техасский свинг, у них было пижонство, у них были риффы и тяжесть тяжёлых трэш- и спид-металл-групп, но у них было пижонство MÖTLEY CRÜE или GUNS N' ROSES, как бы странно это ни звучало. Возможно, именно поэтому они гастролировали со SKID ROW, когда вышел этот альбом.

Винни Пол [Эбботт, барабанщик PANTERA] играл с таким размахом и грувом, которого, возможно, не было у многих барабанщиков трэша и спид-металла. И я говорю это со всем уважением, потому что многие из этих барабанщиков снесли мне крышу и оказали на меня невероятное влияние, но Винни, как и Mikkey Dee [KING DIAMOND, MOTÖRHEAD], обладал той развязностью и тем грувом, который действительно заставлял эти риффы, которые играл Даймбэг [Даррелл Эбботт, гитарист PANTERA], иметь свинг и грув».







