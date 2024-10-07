MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»

25 мар 2024 :
|
Басист PANTERA готов сочинять новый материал
19 мар 2024 :
|
Группа PANTERA думает о концертнике
15 мар 2024 :
|
ZAKK WYLDE об участии в туре PANTERA: «Для меня это большая честь»
4 мар 2024 :
|
Участники PANTERA исполняют Floods
1 мар 2024 :
|
Басист PANTERA: «У нас сейчас лучшее время в жизни»
29 фев 2024 :
|
ZAKK WYLDE сравнил PANTERA с LED ZEPPELIN
27 фев 2024 :
|
«Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте
25 фев 2024 :
|
ZAKK WYLDE готов записывать музыку с участниками PANTERA, но под другим названием
25 фев 2024 :
|
PANTERA впервые выступила в Madison Square Garden
7 фев 2024 :
|
CHRIS JERICHO присоединился на сцене к PANTERA
5 фев 2024 :
|
PANTERA исполнили 'Floods'
25 янв 2024 :
|
DEZ FAFARA: «PANTERA лучшая тяжёлая группа в мире!»
22 янв 2024 :
|
Фронтмен SAXON: «Мне нравится PANTERA, и эта музыка должна звучать вживую»
30 дек 2023 :
|
Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»
27 дек 2023 :
|
ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»
19 дек 2023 :
|
Фигурки PANTERA выйдут весной
11 дек 2023 :
|
Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA
3 дек 2023 :
|
Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»
27 ноя 2023 :
|
PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»
27 ноя 2023 :
|
ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе
6 ноя 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
6 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»
6 окт 2023 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт
1 окт 2023 :
|
Музыканты PANTERA о первом концерте
14 сен 2023 :
|
Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA
11 сен 2023 :
|
PANTERA в 4К
2 сен 2023 :
|
KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA
29 авг 2023 :
|
Drum-cam от PANTERA
28 авг 2023 :
|
SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA
28 авг 2023 :
|
Джейсон Момоа зашёл на PANTERA
27 авг 2023 :
|
GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA
24 авг 2023 :
|
MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»
23 авг 2023 :
|
Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?
21 авг 2023 :
|
PANTERA выступила на родине
16 авг 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
15 авг 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
13 авг 2023 :
|
JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA
8 авг 2023 :
|
Drum-cam от PANTERA
6 авг 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
4 авг 2023 :
|
Видео полного выступления PANTERA
2 авг 2023 :
|
Дрон PANTERA
30 июл 2023 :
|
Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'
30 июл 2023 :
|
COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»
28 июл 2023 :
|
Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA
28 июл 2023 :
|
PANTERA на Inkcarceration 2023
26 июл 2023 :
|
Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA
16 июл 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
11 июл 2023 :
|
PANTERA в Италии
10 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»
9 июл 2023 :
|
Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA
6 июл 2023 :
|
ZAKK WYLDE — о туре PANTERA
4 июл 2023 :
|
Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA
2 июл 2023 :
|
Drum-cam от PANTERA
30 июн 2023 :
|
Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA
29 июн 2023 :
|
MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA
26 июн 2023 :
|
Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA
20 июн 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
19 июн 2023 :
|
Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA
16 июн 2023 :
|
Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»
15 июн 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
14 июн 2023 :
|
PANTERA в Праге
6 июн 2023 :
|
Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND
4 июн 2023 :
|
RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA
3 июн 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
2 июн 2023 :
|
Бокс-сет PANTERA летом
1 июн 2023 :
|
ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA
1 июн 2023 :
|
Вторая платина PANTERA
30 май 2023 :
|
Видео полного выступления PANTERA
28 май 2023 :
|
Первое за 23 года европейское выступление PANTERA
22 май 2023 :
|
Видео с выступления PANTERA
22 май 2023 :
|
PANTERA — о первом концерте в США за 22 года
14 май 2023 :
|
Drum-cam от PANTERA
13 май 2023 :
|
CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»
8 май 2023 :
|
PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США
6 май 2023 :
|
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»
4 май 2023 :
|
Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER
28 апр 2023 :
|
RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»
23 апр 2023 :
|
ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA
20 апр 2023 :
|
Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA
10 апр 2023 :
|
VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»
31 мар 2023 :
|
Второй концерт PANTERA. В 2023
27 мар 2023 :
|
Первый концерт PANTERA. В 2023
19 мар 2023 :
|
LARS ULRICH о реюнионе PANTERA
15 мар 2023 :
|
Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена
8 мар 2023 :
|
MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»
1 мар 2023 :
|
PANTERA сможет кинуть в Германии
21 фев 2023 :
|
Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»
21 фев 2023 :
|
MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»
15 фев 2023 :
|
Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA
14 фев 2023 :
|
Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»
10 фев 2023 :
|
ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA
10 фев 2023 :
|
Над возвращением PANTERA работали два года
7 фев 2023 :
|
TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA
5 фев 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA
3 фев 2023 :
|
ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»
26 янв 2023 :
|
PANTERA отменили и в Австрии
24 янв 2023 :
|
Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA
24 янв 2023 :
|
Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
22 янв 2023 :
|
PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA
21 янв 2023 :
|
MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA
21 янв 2023 :
|
Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA
19 янв 2023 :
|
CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»
17 янв 2023 :
|
Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть
11 янв 2023 :
|
Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA
10 янв 2023 :
|
PANTERA с дрона
10 янв 2023 :
|
Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA
7 янв 2023 :
|
Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?
3 янв 2023 :
|
MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»
3 янв 2023 :
|
RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA
31 дек 2022 :
|
CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA
29 дек 2022 :
|
PANTERA: вид сзади от Rob'a
29 дек 2022 :
|
Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»
28 дек 2022 :
|
Видео полного выступления PANTERA
27 дек 2022 :
|
Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA
23 дек 2022 :
|
Drum-cam от PANTERA
22 дек 2022 :
|
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA
21 дек 2022 :
|
Видео с выступления PANTERA
20 дек 2022 :
|
ROBB FLYNN — о PANTERA
20 дек 2022 :
|
PANTERA в 4К
19 дек 2022 :
|
Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»
19 дек 2022 :
|
Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»
17 дек 2022 :
|
Видео с выступления PANTERA
17 дек 2022 :
|
Басисту PANTERA хорошечно!
16 дек 2022 :
|
Видео с секретной репетиции PANTERA
15 дек 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»
15 дек 2022 :
|
PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных
14 дек 2022 :
|
Видео с выступления PANTERA
13 дек 2022 :
|
Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»
12 дек 2022 :
|
PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
11 дек 2022 :
|
Видео с выступления PANTERA
10 дек 2022 :
|
CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»
8 дек 2022 :
|
PAUL STANLEY доволен новой PANTERA
8 дек 2022 :
|
Видео с выступления PANTERA
7 дек 2022 :
|
Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»
5 дек 2022 :
|
Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA
5 дек 2022 :
|
Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»
3 дек 2022 :
|
Видео с первого выступления PANTERA
3 дек 2022 :
|
Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA
2 дек 2022 :
|
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»
2 дек 2022 :
|
Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»
29 ноя 2022 :
|
REX BROWN о новом составе PANTERA
24 ноя 2022 :
|
Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023
23 ноя 2022 :
|
Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023
22 ноя 2022 :
|
Фото с репетиции PANTERA
22 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX о PANTERA 2023
21 ноя 2022 :
|
Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA
19 ноя 2022 :
|
PANTERA получили фигурки FUNKO
15 ноя 2022 :
|
ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA
11 ноя 2022 :
|
Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023
10 ноя 2022 :
|
KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023
9 ноя 2022 :
|
TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023
8 ноя 2022 :
|
DOUG PINNICK — о PANTERA 2023
4 ноя 2022 :
|
ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»
3 ноя 2022 :
|
ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»
29 окт 2022 :
|
ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023
28 окт 2022 :
|
Места для PANTERA уже не хватает
27 окт 2022 :
|
CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023
27 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023
27 окт 2022 :
|
Dave Lombardo — о PANTERA 2023
19 окт 2022 :
|
ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA
17 окт 2022 :
|
VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»
15 окт 2022 :
|
ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA
14 окт 2022 :
|
Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»
27 сен 2022 :
|
Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»
21 сен 2022 :
|
Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023
2 сен 2022 :
|
KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA
31 авг 2022 :
|
Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»
31 авг 2022 :
|
Техник Дайма одобряет PANTERA 2023
29 авг 2022 :
|
Трейлер концертов PANTERA 2023
28 авг 2022 :
|
Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023
22 авг 2022 :
|
Трейлер концертов PANTERA 2023
22 авг 2022 :
|
Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»
21 авг 2022 :
|
Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»
17 авг 2022 :
|
PANTERA 2023 не планирует туров
17 авг 2022 :
|
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023
14 авг 2022 :
|
MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023
8 авг 2022 :
|
Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA
8 авг 2022 :
|
MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»
4 авг 2022 :
|
PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»
3 авг 2022 :
|
Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a
31 июл 2022 :
|
Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA
25 июл 2022 :
|
Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE
20 июл 2022 :
|
Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA
18 июл 2022 :
|
ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»
17 июл 2022 :
|
Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA
15 июл 2022 :
|
ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA
14 июл 2022 :
|
CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?
4 апр 2022 :
|
Новое пиво от PANTERA
28 фев 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA
25 фев 2022 :
|
Вышли комиксы PANTERA
21 фев 2022 :
|
PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"
22 дек 2021 :
|
SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»
8 дек 2021 :
|
Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен
24 авг 2021 :
|
Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете
24 авг 2021 :
|
Умер дизайнер гитар Даймбэга
24 авг 2021 :
|
Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA
24 авг 2021 :
|
Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS
20 июл 2021 :
|
PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
9 мар 2021 :
|
Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA
10 фев 2021 :
|
REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»
9 фев 2021 :
|
REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»
2 янв 2021 :
|
KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA
25 ноя 2020 :
|
3D-фигурка от PANTERA
20 ноя 2020 :
|
PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво
23 окт 2020 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
13 окт 2020 :
|
Фрагмент переиздания PANTERA
7 окт 2020 :
|
Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?
28 сен 2020 :
|
PANTERA могут выпустить пиво
10 сен 2020 :
|
Детали переиздания PANTERA
28 июл 2020 :
|
Переиздание PANTERA выйдет осенью
27 июл 2020 :
|
PANTERA отмечает юбилей
24 июл 2020 :
|
Юбилейный постер PANTERA
3 июн 2020 :
|
Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA
1 июн 2020 :
|
Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA
27 май 2020 :
|
Техасский тур по местам славы PANTERA
11 май 2020 :
|
PANTERA собрала 100 000 на футболке
5 апр 2020 :
|
PANTERA выпустили специальную футболку
23 мар 2020 :
|
PANTERA планируют переиздание
3 мар 2020 :
|
REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»
3 фев 2020 :
|
Дети исполняют песню PANTERA
30 янв 2020 :
|
PANTERA набрали миллиард прослушиваний
17 дек 2019 :
|
Клуб, где убили Даймбэга Даррелла, выставлен на продажу
2 дек 2019 :
|
JASON MOMOA исполняет PANTERA
29 окт 2019 :
|
ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA
24 сен 2019 :
|
PHILIP ANSELMO о возможном реюнионе PANTERA
4 июн 2019 :
|
Репортаж с могилы Винни Пола
26 мар 2019 :
|
Имя в виде логотипа PANTERA
26 янв 2019 :
|
DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA
22 дек 2018 :
|
KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA
19 ноя 2018 :
|
PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола
10 окт 2018 :
|
PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA
28 авг 2018 :
|
Официальная причина смерти Винни Пола
15 авг 2018 :
|
Визит на могилу музыкантов PANTERA
17 июл 2018 :
|
DISTURBED исполнили песню PANTERA
8 июл 2018 :
|
PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
6 июл 2018 :
|
PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
5 июл 2018 :
|
Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM о Винни Поле
5 июл 2018 :
|
Барабанщик MESHUGGAH о Винни Поле
5 июл 2018 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD: «Я умолял Винни не возрождать PANTERA»
4 июл 2018 :
|
Вокалист SHINEDOWN о Винни Поле
4 июл 2018 :
|
GREG PRATO вспоминает Винни Пола
4 июл 2018 :
|
Барабанщик ALICE IN CHAINS о Винни Поле
2 июл 2018 :
|
Репортаж о "Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"
2 июл 2018 :
|
PHILIP ANSELMO сказал пару слов о Винни Поле
2 июл 2018 :
|
Первые фотографии с могилы Винни Пола
30 июн 2018 :
|
Поминки по Винни Полу пройдут первого июля
30 июн 2018 :
|
Винни Пол будет похоронен в гробу KISS
28 июн 2018 :
|
Смерть Винни Пола не считается подозрительной
27 июн 2018 :
|
Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о Винни Поле
27 июн 2018 :
|
Музыканты MEGADETH вспоминают Винни Пола
26 июн 2018 :
|
Вокалист STAIND почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
|
SEBASTIAN BACH почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
|
Винни Пол хотел слышать дебют GUNS N' ROSES на своих похоранах
25 июн 2018 :
|
Барабанщик ANTHRAX о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
REX BROWN о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
BRIAN 'HEAD' WELCH о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
Вокалистка HALESTORM о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
AVENGED SEVENFOLD о Винне Поле
25 июн 2018 :
|
MARK TREMONTI о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
FOO FIGHTERS о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
NITA STRAUSS и NICK BOWCOTT почтили память Винни Пола
25 июн 2018 :
|
KING DIAMOND о Винни Поле
25 июн 2018 :
|
Подруга Винни Пола поблагодарила за поддержку
25 июн 2018 :
|
TOMMY SHAW о Винни Поле
25 июн 2018 :
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Визуальная история PANTERA
12 окт 2016 :
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Фрагмент переиздания PANTERA
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12 авг 2016 :
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Вокалист HELLYEAH: «PANTERA не соберутся вместе»
13 июл 2016 :
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29 июн 2016 :
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12 июн 2016 :
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10 дек 2015 :
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11 мар 2013 :
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Бывший басист PANTERA рассказал о своей автобиографии
1 мар 2013 :
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6 фев 2013 :
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Бывшие участники PANTERA выпустят новый альбом в январе
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То бишь развитие идей первого альбома с Ансельмо. Который Power Metal.
Но это из области альтернативных вселенных.
И вот смотришь на названия песен и понимаешь, какую скуку все это навевает. Что там есть такого, что цепляет за яйца, что можно хором пропеть? Припев Walk? Раз два и обчелся. Вокал Ансельмо - это просто фон, заполнение. Ничего интересного его партии по большей части не представляют. Нет, я сам не прочь послушать Пантеру, многие риффы, конечно, сносят башку, но эта музыка сугубо по настроению. Прям очень по настроению. И, если честно, это высасывание культа Пантеры из всех пальцев слегка подзаебало. Так, словно без ее песен нельзя прожить. Да еще как можно прожить. Очень легко можно прожить без этих 0-0-0-0 1-1-1-1 0-0-0-0 3-3-3-3 и т.п.
Конечно,те кто глубоко в теме назовут группы, которые начали играть с рваной грувовой ритмикой раньше.
Но именно Пантера с таким звучанием вошла в топ Биллборда, откуда несколько лет не вылезала.
Большая группа.
Ганс-н-Розес от грув-металла.
Pantera - это как Beatles в своей вселенной. Она повергла стереотипы и зародила новые стандарты тяжелой музыки. В которые ты просто не врубаешься (ну не твое, слушай там замусоленные мелодии финского павер-блэка), и поэтому бомбишь, как старая бабка
но во всех их больших хитах есть буквально и то, и другое. и запоминаются эти мотивы в целом хорошо.
мелодичнее могло было бы быть наверно, если бы Pantera попытались заигрывать с ню-металом и альт металом, как делали очень многие группы начиная с середины 90-ых для спасения продаж своих дисков, но им это не нужно было - залы собирались, диски продавались.
они в итоге закончили карьеру даже более тяжело звучащей группой, чем были в начале 90-ых, без какого-либо "возвращения к корням", через которое в начале нулевых опять таки прошли десятки групп.