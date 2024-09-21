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Pantera

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21 сен 2024 : 		 Drum-cam от PANTERA

5 сен 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA

3 сен 2024 : 		 SEAHAWKS BLUE THUNDER выступили с PANTERA

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14 авг 2024 : 		 PANTERA собралась в клуб

11 авг 2024 : 		 ZAKK WYLDE: «Мы не PANTERA, это праздник в честь PANTERA»

5 авг 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA

2 июл 2024 : 		 ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления PANTERA

16 май 2024 : 		 ZAKK WYLDE о выступлениях с PANTERA: «Берёшь и исполняешь»

15 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления PANTERA

24 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «В феврале мы стали ближе»

23 апр 2024 : 		 Басист PANTERA о братьях Эббот

15 апр 2024 : 		 Гитарист PANTERA: «Дайма ощущаю постоянно!»

14 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED: «А я бы сбацал на ударных в PANTERA!»

12 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Многие льют крокодильи слезы от экстаза»

10 апр 2024 : 		 Участники PANTERA почтили память Джерри Эббота

8 апр 2024 : 		 JEFF FABB о реюнионе PANTERA

7 апр 2024 : 		 REX BROWN: «Мы делаем это не для себя, мы делаем это ради имени и бренда PANTERA»

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|||| сегодня

Drum-cam от PANTERA



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CHARLIE BENANTE опубликовал видео с выступления девятого августа в Чикаго, где PANTERA разогревала группу METALLICA.

CHARLIE BENANTE Shares Drum-Cam Video From PANTERA's Chicago Show With METALLICA




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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21 сен 2024
YNWA
Не в обиду, но Чарли пздц какой заурядный ударник.
21 сен 2024
gravitgroove
https://youtu.be/2viL-zlry1Y?si=CUw5F46CZRPkg3Ee

https://youtu.be/E4LVFVzgxFo?si=JGgpQN6Bw8QvT2R3

Жаль, нет именно Becoming для сравнения, но вроде бы и так слышен и даже виден разрыв по уровню. Бенанте полностью выкладывается и при этом ему явно не хватает концентрации, чтобы быть в своей зоне комфорта, соблюдая четкий тайминг и динамику. Видно, что тяжко ему.
21 сен 2024
Damien
gravitgroove, он - в числе прочего - играет (точнее, пытается полноценно играть) в своем новом амплуа музыку, имеющую чрезвычайно мало точек соприкосновения со стилистикой Anthrax, к которой чуть ли не намертво "прилип" за предыдущие 40 лет.

просмотров: 160

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