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Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA



C.J. PIERCE'a в недавнем интервью спросили, какие впечатления у него остались от совместного выступления с PANTERA, которое случилось шестого мая 2023 года:



«Чувак, это так здорово, чувак. Zakk просто отпад, чувак. Charlie тоже крут. Люди, я думаю, вначале относились к ним недоброжелательно, но, чувак, это потрясающе. Мы все были друзьями. Я проводил время с Даймом, Винни, Zakk'ом и Charlie. Так что они не будут злиться из-за этого. Я лично знал Дайма и Винни. Так что я хочу сказать всем прямо здесь, зная их лично, что я не злюсь из-за того, что эти парни, с которыми мы дружим, поддерживают легенду.



[Zakk и Charlie] никогда не будут играть так — никто не будет играть так, как гении, как братья Эбботты — но дело в том, что после нашего выступления я вижу в толпе фанатов моего возраста и их детей, которые никогда не видели PANTERA. И видеть, как они смотрят на это металлическое шоу, и смотреть на их лица — это потрясающе. Так что они делают великое дело.



Играть с PANTERA всегда приятно, нам просто повезло. Надеюсь, мы еще не раз с ними выступим. Повторюсь, они — одно из самых больших влияний, одни из лучших, чувак. И мы делаем трибьют — вчера вечером мы играли в Whisky [в Голливуде], чувак. Мы сделали кавер на песню PANTERA «Cowboys From Hell». Мы постоянно включаем ее в сет, и снимаем шляпу перед PANTERA, потому что они круты, чувак. Они потрясающие. Сходите на них, если еще не видели шоу... Они продолжают в том же духе, чувак. Они несут факел, поддерживают музыку. Я с нетерпением жду того момента, когда, надеюсь, мы снова будем зажигать с нашими братьями из PANTERA. Я знаю, что они проводят потрясающий тур с METALLICA. Им повезло, чувак. Это эпично, чувак. Сранина несусветная!»







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