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Pantera

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|||| 11 авг 2024

ZAKK WYLDE: «Мы не PANTERA, это праздник в честь PANTERA»



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ZAKK WYLDE в интервью The Mistress Carrie Podcast ответил на вопрос, чтобы он ответил тому человеку, который бы лет пять назад сказал ему, что он будет гитаристом PANTERA:

«Это праздник в честь PANTERA, но это не PANTERA. PANTERA — это Дайм, Винни, Phil и Rex. Вот что такое PANTERA. Но нет, это прекрасно — чествовать ребят каждый вечер. Все отрываются по полной — все, кто приходит на концерты, — и преданные фанаты PANTERA, совершающие путешествие по страницам памяти, и молодые слушатели, как говорит Фил, новая кровь. И каждый вечер я поражаюсь, как их много... Это свидетельство того, насколько важно то, что создали ребята. Ведь есть много молодых людей, которые никогда раньше не видели PANTERA.

Что касается меня, то у меня никогда не было шанса увидеть LED ZEPPELIN. Так что это примерно то же самое, как если бы ZEPPELIN снова собрались с Jason'ом на барабанах, потому что у меня никогда не было шанса увидеть их. Это именно такая ситуация. Те, кто помладше, в курсе, что их старшие братья слушали эту музыку, или их отец, или кто-то ещё, и теперь они оказались на концерте, чтобы услышать эту музыку вживую. Так что я считают прекрасным каждый вечер играть в честь этих парней».

Zakk рассказал о том, как изменилось его мнение о Даймбэге Даррелле как о гитаристе после того, как ему пришлось разучивать его партии:

«Я и так знал, что мой приятель великолепен. Я уже знал, что Дайм крут. Но потом, чем больше я изучал этот материал, я понял, что он даже лучше, чем я думал. Я изучал все эти вещи, и подумал, что помимо великолепной техники Дайма, его мастерства и всего такого... Для меня его наследие — это, скорее, наследие Тони Айомми, когда то, что Тони создал с BLACK SABBATH, стало, по сути, целым жанром музыки. Так что PANTERA — это золотой стандарт этого жанра музыки, можно назвать его "пауэр-грув" или что-то в этом роде, как там называл это сам Дайм. Ребята из LAMB OF GOD потрясающие, но они плоть от плоти того стиля музыки, который создали PANTERA, и все подобные группы появились после них. Я имею в виду, что PANTERA создали в своём жанре то же самое, что и THE BEATLES, THE ROLLING STONES, LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH, — все те группы, которые мы любим, и они являются эталоном определенного стиля музыки. Поэтому я всегда говорю всем: дело не в том, насколько быстрым был Дайм, дело в том, что он сочинил. И это его наследие, как мне кажется».




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11 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Да нихуя.
Несмотря на яркий огонь Pantera, какой-то прям волны грув-метала не было, как было с трэшем и дэтом. Да, были всякие среднетемповые злые команды с буйными вокалистами типа упомянутых Lamb of God, но из материал был стократно слабее Pantera. Exhorder? Мелодии скучноваты. Machine Head мне не заходят, хотя в Old классный рифф. Pissing Razors звучали как отбракованный материал Пантеры. Вот Сепа на Chaos A.D. блистали в этом жанре, и все.
11 авг 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, волна была.
Вот основной список всплывших андеграунда:

Я всегда иначе классифицировал данный жанр. То есть для меня он никогда не являлся строго клишированным. Но имел выход из трэша, хард кора и или кросс-овер.
Prong
Helmet (конечно, это больше пост-хардкор, но основа вся на ритмичности + это признано музыкантами, а не только критиками)
Exhorder
Pantera
Biohazard (Victory - это квинтэссенция жанра)
Meshuggah (да-да, не удивляйтесь, но это есть на дебюте)
White Zombie
Crowbar (часть раннего материала прям идентична, просто помедленнее)
Fear Factory (грува и нестандартных сбивок полно на альбоме: Big god, Scapegoat,
Scumgrief, Lifeblind, Self immolation)
Sepultura (с 91 года начали входить ритмичность), но тут подразумевается Chaos A D.
Pro-pain считаются NY хард-кором и кроссовер трэш, но мы-то знаем что уже есть их дебют.
Machine Head
Korn (дебютный альбом почти выдержан на этом, пусть и лишены типичного для трэша и кросс-овер)
Forbidden "Green" (отличный диск, имхо)

И дохрена групп на один - два альбома, типа Slapdash (вбей в Youtube это название).
Seventhdust играли больше грув, чем ню.
Kilgore...
Конечно ты прав, что групп в этом жанре не так много известных в куче, но и дэт-группы без громкого имени... я не знаю ни одного примечательного альбома от таких групп, который стал бы культом, разве что от Origin повизжали в 2008 году за то, что они записали самый быстрый альбом в истории жанра на тот момент, а потом быстро остыли от них. А остальном в дэтухе все группы с культовыми альбомами давно в мейнстриме, теже Gorefest или более ранние Asphyx.

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