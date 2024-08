11 авг 2024



ZAKK WYLDE: «Мы не PANTERA, это праздник в честь PANTERA»



ZAKK WYLDE в интервью The Mistress Carrie Podcast ответил на вопрос, чтобы он ответил тому человеку, который бы лет пять назад сказал ему, что он будет гитаристом PANTERA:



«Это праздник в честь PANTERA, но это не PANTERA. PANTERA — это Дайм, Винни, Phil и Rex. Вот что такое PANTERA. Но нет, это прекрасно — чествовать ребят каждый вечер. Все отрываются по полной — все, кто приходит на концерты, — и преданные фанаты PANTERA, совершающие путешествие по страницам памяти, и молодые слушатели, как говорит Фил, новая кровь. И каждый вечер я поражаюсь, как их много... Это свидетельство того, насколько важно то, что создали ребята. Ведь есть много молодых людей, которые никогда раньше не видели PANTERA.



Что касается меня, то у меня никогда не было шанса увидеть LED ZEPPELIN. Так что это примерно то же самое, как если бы ZEPPELIN снова собрались с Jason'ом на барабанах, потому что у меня никогда не было шанса увидеть их. Это именно такая ситуация. Те, кто помладше, в курсе, что их старшие братья слушали эту музыку, или их отец, или кто-то ещё, и теперь они оказались на концерте, чтобы услышать эту музыку вживую. Так что я считают прекрасным каждый вечер играть в честь этих парней».



Zakk рассказал о том, как изменилось его мнение о Даймбэге Даррелле как о гитаристе после того, как ему пришлось разучивать его партии:



«Я и так знал, что мой приятель великолепен. Я уже знал, что Дайм крут. Но потом, чем больше я изучал этот материал, я понял, что он даже лучше, чем я думал. Я изучал все эти вещи, и подумал, что помимо великолепной техники Дайма, его мастерства и всего такого... Для меня его наследие — это, скорее, наследие Тони Айомми, когда то, что Тони создал с BLACK SABBATH, стало, по сути, целым жанром музыки. Так что PANTERA — это золотой стандарт этого жанра музыки, можно назвать его "пауэр-грув" или что-то в этом роде, как там называл это сам Дайм. Ребята из LAMB OF GOD потрясающие, но они плоть от плоти того стиля музыки, который создали PANTERA, и все подобные группы появились после них. Я имею в виду, что PANTERA создали в своём жанре то же самое, что и THE BEATLES, THE ROLLING STONES, LED ZEPPELIN и BLACK SABBATH, — все те группы, которые мы любим, и они являются эталоном определенного стиля музыки. Поэтому я всегда говорю всем: дело не в том, насколько быстрым был Дайм, дело в том, что он сочинил. И это его наследие, как мне кажется».







