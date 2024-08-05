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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Pantera

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5 авг 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA

2 июл 2024 : 		 ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления PANTERA

16 май 2024 : 		 ZAKK WYLDE о выступлениях с PANTERA: «Берёшь и исполняешь»

15 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления PANTERA

24 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «В феврале мы стали ближе»

23 апр 2024 : 		 Басист PANTERA о братьях Эббот

15 апр 2024 : 		 Гитарист PANTERA: «Дайма ощущаю постоянно!»

14 апр 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED: «А я бы сбацал на ударных в PANTERA!»

12 апр 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Многие льют крокодильи слезы от экстаза»

10 апр 2024 : 		 Участники PANTERA почтили память Джерри Эббота

8 апр 2024 : 		 JEFF FABB о реюнионе PANTERA

7 апр 2024 : 		 REX BROWN: «Мы делаем это не для себя, мы делаем это ради имени и бренда PANTERA»

4 апр 2024 : 		 REX BROWN о новой версии PANTERA: «Это не трибьют-группа»

29 мар 2024 : 		 CHAD GRAY: «Винни не хотел возрождения PANTERA»

25 мар 2024 : 		 Басист PANTERA готов сочинять новый материал

19 мар 2024 : 		 Группа PANTERA думает о концертнике

15 мар 2024 : 		 ZAKK WYLDE об участии в туре PANTERA: «Для меня это большая честь»

4 мар 2024 : 		 Участники PANTERA исполняют Floods

1 мар 2024 : 		 Басист PANTERA: «У нас сейчас лучшее время в жизни»

29 фев 2024 : 		 ZAKK WYLDE сравнил PANTERA с LED ZEPPELIN

27 фев 2024 : 		 «Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте

25 фев 2024 : 		 ZAKK WYLDE готов записывать музыку с участниками PANTERA, но под другим названием

25 фев 2024 : 		 PANTERA впервые выступила в Madison Square Garden

7 фев 2024 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к PANTERA

5 фев 2024 : 		 PANTERA исполнили 'Floods'
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|||| сегодня

PANTERA разогрела METALLICA



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Видео с выступления PANTERA перед METALLICA, состоявшегося второго августа на Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, доступно для просмотра ниже.




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5 авг 2024
гладиатор
Ларс не забывает старых друзей.
5 авг 2024
WahrandPhain
Одна фейк-группа покрывает другую фейк-группу

просмотров: 144

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