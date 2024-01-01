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Видео с выступления PANTERA



Видео с выступления PANTERA, первого в Великобритании за более чем 20 лет и состоявшегося 15 июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. 5 Minutes Alone

07. This Love

08. Floods

09. Walk

10. Domination / Hollow

11. Cowboys From Hell



Encore:



12. Fucking Hostile







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