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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
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Pantera

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4 мар 2024 : 		 Участники PANTERA исполняют Floods

1 мар 2024 : 		 Басист PANTERA: «У нас сейчас лучшее время в жизни»

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Видео с выступления PANTERA



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Видео с выступления PANTERA, первого в Великобритании за более чем 20 лет и состоявшегося 15 июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. 5 Minutes Alone
07. This Love
08. Floods
09. Walk
10. Domination / Hollow
11. Cowboys From Hell

Encore:

12. Fucking Hostile




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