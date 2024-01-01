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Pantera

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Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял элементы моих барабанных партий»



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CHARLIE BENANTE в недавнем интервью рассказал о том, как исполнял материал группы и как он оказался за барабанной установкой и сыграл барабанные партии Винни Пола Эббота:

«Это потрясающе. Я не воспринимаю всё это как должное. Я чувствую себя очень привилегированным, что нахожусь в этой роли. Я люблю этих ребят, и моя история с PANTERA, а также с Винни и Даймом уходит корнями в далёкое прошлое. Мои отношения с Rex'ом и Phil'ом так же важны, как и с Даймом и Винни.

Бывали дни в туре, когда мы все просто тусовались и начинали рассказывать истории о братьях, и я видел, как они просто загорались, когда мы делились воспоминаниями. Я думаю, что этот опыт для Phil'a и Rex'a — именно то, что им было нужно, — не только для фанатов, но и для них самих. Это был исцеляющий опыт для всех нас, но особенно для них».

Когда Charlie спросили об адаптации его стиля к барабанным партиям, изначально сочинённым и записанным Винни Полом, он ответил:

«Я никогда никому не рассказывал об этом раньше, но Винни много раз говорил мне, что он взял элементы моих барабанных партий и применил их в материале PANTERA. Винни говорил: "Помнишь эту идею с альбома [ANTHRAX] "Spreading The Disease"? Я применил её для этого трека". Когда он мне это сказал, я спросил: "Чувак, ты серьёзно?", а он ответил: "Абсолютно". Так что теперь, когда я переслушиваю кое-какие песни PANTERA, я действительно слышу, о чём он говорил.

И если бы Винни всё ещё был жив, я бы показал ему несколько его барабанных партий, которые я использовал в нескольких треках ANTHRAX. У некоторых барабанщиков очень большое эго, и они обычно не обсуждают подобные вещи. Дело в том, что бы ты ни слушал на протяжении своей жизни, начиная с подросткового возраста и до того момента, как стал взрослым, этот стиль музыки неизбежно окажет на тебя влияние. Джоуи Джордисон сказал мне то же самое, что и Винни, заявив, что он почерпнул некоторые приёмы и идеи из моей игры на барабанах для песен SLIPKNOT, и я очень польщён, когда слышу это. Я поступаю точно так же и говорю другим барабанщикам: "Я взял эту идею из твоей игры на этом треке"».






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