Как вокалист WARRANT подпевал OZZY в туре



ROBERT MASON в недавнем интервью рассказал о том, рассказал о своей роли бэк-вокалиста Оззи Осборна во время тура «Ozzmosis» 1995–1996 годов. В октябре 1995 года Оззи выпустил свой последний альбом «Ozzmosis» и гастролировал в его поддержку. Mason работал сессионным музыкантом в Лос-Анджелесе у Keith Olsen, который был сопродюсером альбома Оззи 1988 года «No Rest For The Wicked», а также продюсировал одноимённый альбом LYNCH MOB 1992 года, на котором Mason исполнял вокальные партии:



«Это был 1995 год, и тут поступил звонок от Шэрон Осборн. И я подумал: "Как раз в самый подходящий момент". Я только узнал, что не стану вокалистом группы CRY OF LOVE, на прослушивание в которую я ходил. К тому же я строил дом, у меня были проблемы с семьёй и в личных делах... Вся моя жизнь была на кону. И вот она звонит и говорит: "Кстати, мы отправляемся в мировое турне, я позвонила по нескольким номерам, и твоё имя упоминалось в трёх из четырёх разговоров. Не хочешь ли ты стать бэк-вокалистом Оззи в мировом турне?" К их чести, они хотели настоящего концертного певца. "Мы не хотим использовать фонограммы или что-то в этом роде. И мы думаем, что ты идеально подойдёшь для этого. Скажи, сколько денег тебе нужно, и дай мне знать, когда сможешь присоединиться к нам". Мне нужно было немного времени. Они купили мне билеты. Забавно. Они прислали мне через FedEx авиабилеты из Феникса через Сент-Луис в Копенгаген или Стокгольм, чтобы я присоединился к ним в том туре "Ozzmosis" как раз на День Благодарения или около того в 1995 году, и кучу CD BLACK SABBATH и Оззи, чтобы я мог выучить все песни. Кто же не знает эти песни? Да бросьте. Так что я взял свой Discman и весь полёт слушал только эти альбомы, потому что всё произошло слишком быстро. И, не успев опомниться, я заснул, а потом зазвонил будильник, и я оказался в отеле в Стокгольме. И я подумал: "Пойду на концертную площадку, получу пропуск, познакомлюсь со всеми, присоединюсь к этой группе и выясню, что, чёрт возьми, они от меня хотят. И в итоге до августа 1996 года я был бэк-вокалистом Оззи, и никто об этом не знал».



По поводу того, каково это — гастролировать с Оззи, Robert сказал:



«Не знаю, видели ли вы выступления WARRANT. Я не сижу на месте. Мне хочется, образно говоря, схватить публику за горло и держать её в своих руках. И если они устали, или если день был длинным, или если все обгорели на солнце и пьяны, или с ними случилось что-то ещё, ты определённо это чувствуешь, если занимаешься такой работой, и я ощущаю это. Это одна из тех способностей, которыми я обладаю. Я не могу это объяснить, но есть энергия, которая движется туда-сюда. И если ты не получаешь ответную энергию или чувствуешь, что порой пытаешься сделать невозможное, даже несмотря на то, что зрители любят тебя и болеют за тебя, но как только уровень энергии падает, ты это ощущаешь, и я думаю, Озз был очень чувствителен к этому. И он чувствовал это после выступлений. Я видел его после концертов. Он подходил и говорил: "Ты это почувствовал?" А я такой: "Босс, я за кулисами. Что ты почувствовал?" Он: "Я ничего не смог из них выжать". А я отвечаю: "Нет, это было потрясающе. Не знаю, что ты почувствовал", но у него иногда было такое восприятие. И случалось странное. Иногда тяжело гастролировать. А у него были проблемы со сном, поэтому, чтобы не ночевать каждую ночь в разных отелях или в автобусе, он арендовал самолёт и хотел оставаться в одном отеле в Далласе неделю, или в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе или где-то ещё неделю, и он прилетал и улетал на концерты. Даже если мы были в автобусе и не ехали с ним, мы говорили: "Увидимся после выступления", даже не на саундчеке. Он прилетал. Так что на некоторые концерты он не смог попасть из-за недомогания. Помню, мы давали один концерт в Фресно, и фанаты там чуть ли не разнесли зал. Однажды он вышел на сцену и потерял голос, ему было ужасно плохо. Думаю, он просто заболел. Он настаивал на том, чтобы приехать и выступить, хотя, возможно, нам стоило просто перенести концерт. И получилось так, что он спел пару песен, и я помню, микрофон отключился, он убежал и исчез. А я подумал: "Что нам делать?" Мы стояли на сцене, а публика начала бунтовать. Я и Rob Trujillo сели в машину его друга и поехали из Фресно в Лос-Анджелес, потому что у нас было два выходных, а вокруг автобуса толпились фанаты, и я шёл обратно со своими вещами.



А они не знали, кто я такой. И, кстати, никто не знает, что я этим занимался. У Трухильо были друзья на "Тойоте Селика", они приехали из Лос-Анджелеса и собирались отвезти его домой. Я пошёл к автобусу, а у фанатов были вилы и факелы. Они были готовы нас убить. И я спрятал свой пропуск с ключом от автобуса под рубашку… А Trujillo сказал: "Mason, садись в машину. Мы едем в Лос-Анджелес". Я такой: "Ладно". И мы уехали. Мы не поехали на автобусе в тот вечер.

Гастроли с этой группой были настоящим приключением. Мы выступали в "Форуме" в Лос-Анджелесе", и я был снаружи и видел людей с крестами, Библиями и плакатами: "Оззи — неудачник. Иисус — победитель". А я сказал: "Вы понимаете, что он носит крест? Вы понимаете, что он христианин? Вы это понимаете?" Меня чуть не избили у входа в "Форум". Меня чуть не убили, пока я снова не добрался до охраны. Но это было классно».







