JACK OSBOURNE: «У нас есть на примете кандидат на роль Оззи»



JACK OSBOURNE в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с байопиком об Оззи:



«Да, мы работаем на полную мощность. Мы уже несколько лет занимаемся разработкой вместе с Sony. Сценарий готов. Мы вносим последние штрихи и, надеюсь, очень скоро найдём режиссёра. Всё идёт полным ходом».



Затем он коснулся слухов о кастинге:



«У нас есть на примете один человек. По-настоящему блестящий великий актёр, и да, мы будем очень рады, если всё сложится так, как мы надеемся».



Он также поразмышлял о том, как его отец мог бы отреагировать на огромную поддержку, оказанную проекту биографического фильма:



«Если Голливуд одобрит проект, а его влияние настолько велико, что он даст нам зелёный свет, то мы готовы приступить к работе. Так что это очень волнительно. Думаю, мой отец просто сказал бы: "Подождите, что?!" Учитывая весь этот всплеск любви, я думаю, он был бы ошеломлён».







