Ozzy Osbourne

27 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «У нас есть на примете кандидат на роль Оззи»

25 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи

24 май 2026 : 		 Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи

14 май 2026 : 		 Фильм об Оззи выйдет в 2028

3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE
JACK OSBOURNE: «У нас есть на примете кандидат на роль Оззи»



JACK OSBOURNE в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с байопиком об Оззи:

«Да, мы работаем на полную мощность. Мы уже несколько лет занимаемся разработкой вместе с Sony. Сценарий готов. Мы вносим последние штрихи и, надеюсь, очень скоро найдём режиссёра. Всё идёт полным ходом».

Затем он коснулся слухов о кастинге:

«У нас есть на примете один человек. По-настоящему блестящий великий актёр, и да, мы будем очень рады, если всё сложится так, как мы надеемся».

Он также поразмышлял о том, как его отец мог бы отреагировать на огромную поддержку, оказанную проекту биографического фильма:

«Если Голливуд одобрит проект, а его влияние настолько велико, что он даст нам зелёный свет, то мы готовы приступить к работе. Так что это очень волнительно. Думаю, мой отец просто сказал бы: "Подождите, что?!" Учитывая весь этот всплеск любви, я думаю, он был бы ошеломлён».




КомментарииСкрыть/показать 4 )

27 май 2026
G
GlowoErzum
Ну всё, бизнес на трупе пошёл в разнос. Через несколько лет дойдут до платного посещения могилы.
27 май 2026
F
Fo0x
Безруков ?
27 май 2026
J
Jack of Diamonds
еще одни записи в подвале когда найдут?
27 май 2026
Rutger
А что делать, единственный ресурс у этой шелупони
 

