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Статую Оззи Осборна открыли на Hellfest



Массивную статую Оззи Осборна открыли на фестивале Hellfest — Sharon поделилась видеоклипом об этом событии и написала:



«К сожалению я не смогла оказаться на Hellfest из-за того, что была вынуждена неожиданно для себя поехать в больницу в начале этой недели. Огромное спасибо Olivier Garnier, Ben Barbaud и остальным из команды Hellfest. И особая благодарность @philippe_pasqua_officiel за это произведение!»











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