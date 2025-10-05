Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»



zoom
Фронтмен BLACK SABBATH Оззи Осборн скончался в конце июля, менее чем через три недели после того, как он и остальные участники оригинального состава группы выступили в Villa Park в родном городе BLACK SABBATH, Бирмингеме, Великобритания. Они сыграли четыре песни для более чем 40 000 зрителей на стадионе и 5,8 миллиона зрителей в прямом эфире. Оззи также исполнил сольный сет из пяти песен, сидя на троне, украшенном летучими мышами.

В книге «Last Rites», отрывок из которой опубликован в The Times, Оззи упомянул о концерте в Villa Park:

«Выходя на сцену, я мог думать только о том, готов ли мой голос к этому. Но как только поднялся занавес, я забыл о своём волнении. Внезапно я увидел перед собой 42 000 лиц, а ещё 5,8 миллиона зрителей смотрели концерт онлайн. И тогда меня по-настоящему охватили эмоции. Я никогда не осознавал, что так много людей любит меня — или даже знают, кто я такой. Это было потрясающе, честно говоря.

Я с сольной группой без проблем исполнил "I Don't Know", "Mr. Crowley" и "Suicide Solution". Я был в восторге. Но когда я начал петь "Mama, I'm Coming Home", я стал задыхаться. Ведь это песня Шэрон, понимаете? Одна из её любимых. Лемми [основатель MOTÖRHEAD] написал её, думая о нас обоих. Одного этого было достаточно, чтобы у меня на глаза навернулись слёзы. Но я почувствовал нечто большее. Это был мой последний триумф. Я вышел на сцену после шести тяжёлых лет, после того как потерял способность ходить и делать что-либо самостоятельно. Всё это просто сложилось воедино.

Я просто не мог больше сдерживать свои эмоции. В аудитории все подняли в воздух телефоны с включённым светом. Кто-то написал в газете, что это было похоже на то, как будто я присутствовал на своих собственных поминках, что было бы очень металлическим поступком. Но это не было похоже на похороны. Это было похоже на праздник. На том стадионе было много любви, которая нахлынула на меня волнами. Слёзы текли по моему лицу, но я чувствовал себя воодушевлённым. Аудитория заметила, что я испытываю трудности, и начала подпевать слова. Мне так повезло, что у меня было столько замечательных поклонников. Да благословит вас всех Бог.

К концу песни, слава Богу, я смог взять себя в руки. Затем была последняя поездка на "Crazy Train" и выступление с BLACK SABBATH.

Ребята из BLACK SABBATH так же нервничали, как и я, из-за того, что я должен был исполнить два сета подряд. Они не знали, смогу ли я это сделать. Но всё получилось как нельзя лучше. Когда аудитория запела мелодию "War Pigs", как будто болела за Англию на Чемпионате мира по футболу, это было просто потрясающе. Затем мы исполнили "N.I.B.", "Iron Man" и "Paranoid"».

Книга «Last Rites», выйдет 7 октября в издательстве Grand Central Publishing, входящем в Hachette Book Group.






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 окт 2025
Klawd Air
Название новости спецом так составлено, будто Оззи жив. Вот бы я охерел, если это и правда было так, и он просто всех наебал. Просто большая-пребольшая шутка, понимаете? И даже Шэрон не была в курсе.
5 окт 2025
resurgamresponses
не в прямом эфире
хотя это наверное не существенно
просмотров: 780

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом