Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»



Фронтмен BLACK SABBATH Оззи Осборн скончался в конце июля, менее чем через три недели после того, как он и остальные участники оригинального состава группы выступили в Villa Park в родном городе BLACK SABBATH, Бирмингеме, Великобритания. Они сыграли четыре песни для более чем 40 000 зрителей на стадионе и 5,8 миллиона зрителей в прямом эфире. Оззи также исполнил сольный сет из пяти песен, сидя на троне, украшенном летучими мышами.



В книге «Last Rites», отрывок из которой опубликован в The Times, Оззи упомянул о концерте в Villa Park:



«Выходя на сцену, я мог думать только о том, готов ли мой голос к этому. Но как только поднялся занавес, я забыл о своём волнении. Внезапно я увидел перед собой 42 000 лиц, а ещё 5,8 миллиона зрителей смотрели концерт онлайн. И тогда меня по-настоящему охватили эмоции. Я никогда не осознавал, что так много людей любит меня — или даже знают, кто я такой. Это было потрясающе, честно говоря.



Я с сольной группой без проблем исполнил "I Don't Know", "Mr. Crowley" и "Suicide Solution". Я был в восторге. Но когда я начал петь "Mama, I'm Coming Home", я стал задыхаться. Ведь это песня Шэрон, понимаете? Одна из её любимых. Лемми [основатель MOTÖRHEAD] написал её, думая о нас обоих. Одного этого было достаточно, чтобы у меня на глаза навернулись слёзы. Но я почувствовал нечто большее. Это был мой последний триумф. Я вышел на сцену после шести тяжёлых лет, после того как потерял способность ходить и делать что-либо самостоятельно. Всё это просто сложилось воедино.



Я просто не мог больше сдерживать свои эмоции. В аудитории все подняли в воздух телефоны с включённым светом. Кто-то написал в газете, что это было похоже на то, как будто я присутствовал на своих собственных поминках, что было бы очень металлическим поступком. Но это не было похоже на похороны. Это было похоже на праздник. На том стадионе было много любви, которая нахлынула на меня волнами. Слёзы текли по моему лицу, но я чувствовал себя воодушевлённым. Аудитория заметила, что я испытываю трудности, и начала подпевать слова. Мне так повезло, что у меня было столько замечательных поклонников. Да благословит вас всех Бог.



К концу песни, слава Богу, я смог взять себя в руки. Затем была последняя поездка на "Crazy Train" и выступление с BLACK SABBATH.



Ребята из BLACK SABBATH так же нервничали, как и я, из-за того, что я должен был исполнить два сета подряд. Они не знали, смогу ли я это сделать. Но всё получилось как нельзя лучше. Когда аудитория запела мелодию "War Pigs", как будто болела за Англию на Чемпионате мира по футболу, это было просто потрясающе. Затем мы исполнили "N.I.B.", "Iron Man" и "Paranoid"».



Книга «Last Rites», выйдет 7 октября в издательстве Grand Central Publishing, входящем в Hachette Book Group.











