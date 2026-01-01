сегодня



Фильм об Оззи выйдет в 2028



Сын Оззи Jack в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с фильмом об Оззи:



«Могу сказать вам следующее: мы движемся вперед. Сегодня я об этом разговаривал по телефону. Сценарий уже готов. У нас всё в порядке. Этот фильм обязательно будет снят. Если смотреть на вещи реалистично — я имею в виду, посмотрите, мы уже в середине 2026 года — то, скорее всего, он выйдет не раньше 2028 года. Но кто знает, что будет.... Мы работаем на полную мощность. Мы собираемся начать поиски режиссера. Так что держите за нас кулачки. Я очень взволнован. Да, это, конечно, в значительной степени плод любви. И я очень взволнован — я с нетерпением жду, когда все увидят этот фильм!»







