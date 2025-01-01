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VINNY APPICE вспоминает Оззи



VINNY APPICE в недавнем интервью спросили, почему Оззи Осборн стал столь легендарен:



«Он не был известен как величайший рок-вокалист, но он отличный певец, и люди любили его выходки и поведение на сцене. Никто не знал, что произойдёт, когда он выступал.



Я гастролировал вместе с ним и BLACK SABBATH некоторое время в Европе, и всегда что-то происходило. В первый раз, когда я играл с ним — перед 70–80 тысячами зрителей — он вылил на меня ведро воды. Барабаны были абсолютно мокрые. А потом он сделал это ещё два раза. Я подумал: "Ну ладно". Я собирался прийти на следующее выступление с зонтиком. Но потом в холле отеля, когда мы уезжали на следующее утро, Шэрон Осборн спросила: "Как дела, Vinny?" Я ответил: "Всё отлично, только он всё время обливает меня водой". А она ответила: "Правда?" И это тут же прекратилось. Так что в семье главная — она.



Но он был выдающейся личностью. Он был хорошим парнем, его все любили. Я люблю его. И грустно, что всё так обернулось, но прощание было отличным!»



Vinny также рассказал о последнем выступлении Оззи, которое состоялось 5 июля на мероприятии «Back To The Beginning» на арене Villa Park в родном городе BLACK SABBATH — Бирмингеме:



«Я считаю, что Оззи пел великолепно. И он пытался встать. Он был воодушевлён, потому что любил находиться на сцене. И это было потрясающе. Там было много людей. Он хотел выйти на переднюю часть сцены и завести публику, но не мог встать... Я не знал, чего ожидать. Я слышал, что он будет сидеть, и что он не может стоять. Я не знал, как всё это будет выглядеть, но всё прошло хорошо. К счастью, его зафиксировали на кресле, и так как я знаю Оззи, он попытался бы встать, и могло бы случиться что угодно».







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