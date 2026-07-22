сегодня



TONY IOMMI и SHARON OSBOURNE почтили память Оззи



TONY IOMMI написал сегодня в своем аккаунте:



«Всем привет. Вот уже прошел год с тех пор, как не стало Оззи, а я до сих пор не могу поверить, что его больше нет с нами.



Я иногда смотрю видео с ним на YouTube, и кажется, будто он все еще здесь, рядом.



Мы всегда поддерживали связь — обычно созванивались примерно раз в неделю. Чаще всего обсуждали свои болячки, а потом рассказывали друг другу, чем занимались за прошедшую неделю.



Фанаты были просто невероятными. Та любовь и уважение, которые они продолжают проявлять к Ozzy, — это действительно нечто потрясающее.



Я очень рад, что нам удалось в последний раз выйти на сцену оригинальным составом BLACK SABBATH на концерте "Back To The Beginning" в нашем родном Бирмингеме.



Другого Оззи никогда не будет.



Я скучаю по тебе, мой дорогой друг».



Тем временем вдова музыканта Sharon Osbourne в годовщину его смерти дала интервью BBC, призвав поклонников вспоминать Оззи так, как он сам этого хотел.



«Как говорил Оззи: "Если захотите вспомнить меня, просто включите музыку на полную громкость — настолько громко, насколько сможете, — и начинайте трясти головой"».



Вспоминая легендарного вокалиста, Sharon сказала:



«Он был настоящим. Никогда не пытался казаться кем-то другим. Он всегда говорил правду обо всем, и именно таким он был. С ним всегда было понятно, на чем ты стоишь. Он был искренним — невероятно искренним и очень смешным.



Мы могли ужасно поссориться, но в итоге все равно начинали смеяться, потому что он обязательно говорил что-нибудь настолько нелепое, что мы просто не могли сдержать смех».







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