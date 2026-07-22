Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



22 июл 2026 : 		 TONY IOMMI и SHARON OSBOURNE почтили память Оззи

17 июл 2026 : 		 День Оззи пройдет в Бирмингеме

3 июл 2026 : 		 Трон Оззи теперь в музее

23 июн 2026 : 		 Chris Jericho & Nuno Bettencourt исполняют хиты OZZY OSBOURNE

19 июн 2026 : 		 Статую Оззи Осборна открыли на Hellfest

31 май 2026 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Цифровой Оззи услада для фанатов!»

28 май 2026 : 		 Как вокалист WARRANT подпевал OZZY в туре

27 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «У нас есть на примете кандидат на роль Оззи»

25 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи

24 май 2026 : 		 Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи

14 май 2026 : 		 Фильм об Оззи выйдет в 2028

3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY IOMMI и SHARON OSBOURNE почтили память Оззи



zoom
TONY IOMMI написал сегодня в своем аккаунте:

«Всем привет. Вот уже прошел год с тех пор, как не стало Оззи, а я до сих пор не могу поверить, что его больше нет с нами.

Я иногда смотрю видео с ним на YouTube, и кажется, будто он все еще здесь, рядом.

Мы всегда поддерживали связь — обычно созванивались примерно раз в неделю. Чаще всего обсуждали свои болячки, а потом рассказывали друг другу, чем занимались за прошедшую неделю.

Фанаты были просто невероятными. Та любовь и уважение, которые они продолжают проявлять к Ozzy, — это действительно нечто потрясающее.

Я очень рад, что нам удалось в последний раз выйти на сцену оригинальным составом BLACK SABBATH на концерте "Back To The Beginning" в нашем родном Бирмингеме.

Другого Оззи никогда не будет.

Я скучаю по тебе, мой дорогой друг».

Тем временем вдова музыканта Sharon Osbourne в годовщину его смерти дала интервью BBC, призвав поклонников вспоминать Оззи так, как он сам этого хотел.

«Как говорил Оззи: "Если захотите вспомнить меня, просто включите музыку на полную громкость — настолько громко, насколько сможете, — и начинайте трясти головой"».

Вспоминая легендарного вокалиста, Sharon сказала:

«Он был настоящим. Никогда не пытался казаться кем-то другим. Он всегда говорил правду обо всем, и именно таким он был. С ним всегда было понятно, на чем ты стоишь. Он был искренним — невероятно искренним и очень смешным.

Мы могли ужасно поссориться, но в итоге все равно начинали смеяться, потому что он обязательно говорил что-нибудь настолько нелепое, что мы просто не могли сдержать смех».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 июл 2026
Altair21
А футболка Вест Хэма как будто бы
просмотров: 99

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом