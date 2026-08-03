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SHARON OSBOURNE собирает состав на Ozzfest



SHARON OSBOURNE в интервью Metal Hammer подтвердила, что планирует провести Ozzfest в следующем году в Бирмингеме:



«Все будет на Villa Park. Будут ли это два концерта [в Бирмингеме] — это уже фанаты должны мне сказать».



Что касается того, какие артисты могут выступить на Ozzfest в следующем году, Sharon предпочла отмолчаться:



«Конечно, мы ведем переговоры. Пока я не могу ничего раскрывать, но скоро всё станет известно».



Во время выступления в феврале 2026 года в подкасте «The Osbournes» она сказала о возможном возвращении Ozzfest:



«Мы хотим провести два дня на стадионе Астон-Виллы, а потом приехать в Америку. И мы хотим услышать от всех, куда нам стоит поехать в Америке. А ещё нам нужно найти много молодых, новых талантов, потому что именно этого хотел бы [Оззи]».



После того как сын Sharon Jack отметил, что Ozzfest вернётся в 2027 году в формате двухдневного мероприятия на стадионе Villa Park, за которым последуют «два дня где-нибудь в Северной Америке», она подтвердила:



«Да. А потом посмотрим, как всё пройдёт. И если люди захотят, мы будем проводить все и в последующие годы».



Sharon добавила, что, хотя в 2027 году Ozzfest не будет гастролирующим фестивалем, существуют предварительные планы вывести его в турне в 2028 году и далее, при условии, что будет спрос.



Говоря о том, что делало Ozzfest таким особенным, Sharon сказала: «Там было веселее. Когда ты ходишь на другие фестивали, все такие напряжённые. Но в этом всегда и заключалась особенность нашего фестиваля. Никто никогда не боролся за место под солнцем и не считал себя лучше других. Это был настоящий летний лагерь».



Sharon также добавила, что хочет «увидеть там Rob'a Halford'a», по-видимому, намекая на то, что JUDAS PRIEST могут выступить на одном из будущих фестивалей Ozzfest.







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