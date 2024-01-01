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Вокалист SLIPKNOT о новом барабанщике



В рамках недавнего интервью с Corey Taylor'ом у него спросили, почему SLIPKNOT решили после первого концерта сообщить о том, кто стал новым барабанщиком группы:



«Думаю, мы просто решили: "А давайте просто расскажем людям". Все было очень просто, понимаете? Eloy был единственным, кто был достаточно смел, чтобы войти с нами в комнату. Было еще несколько человек, которых мы рассматривали, но никто из них не захотел с нами джемовать. Они просто хотели сыграть что-то своё и отправить это нам онлайн — совсем как в TikTok, понимаете? А мы такие: "Так не пойдет, чувак". Eloy изменил свое расписание, чтобы встретиться с нами. Он был так голоден до джемов и возможности посмотреть, что из всего этого получится, что мы сразу же были впечатлены одним только этим. Он не сразу влился в струю — знакомство с ним было не менее важно, чем джемы с ним, — но к тому времени, когда мы приняли это решение, мы уже были готовы сказать всему миру: "Давайте расскажем об этом сейчас. Он заслужил это". Наша аудитория привыкла к тому, что мы держим свои тайны при себе, но для меня было более освежающим просто выйти и сказать: "Да, это наш 3.14здюк!"»







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