сегодня



Видео с выступления SLIPKNOT



Видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось 19 октября в рамках Knotfest Brasil 2024, доступно для просмотра ниже. Для Eloy Casagrande это стало первым концертом с новой группой на родине.











+0 -0



просмотров: 123

