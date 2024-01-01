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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 127
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 54
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Slipknot

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25 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

1 июн 2024 : 		 SLIPKNOT и ATLUS вместе

28 май 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 май 2024 : 		 SLIPKNOT выступили без CLOWN'a

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT

16 май 2024 : 		 SLIPKNOT анонсировали первую песню с ELOY CASAGRANDE

15 май 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали никого другого»

15 май 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE объяснил решение покинуть SEPULTURA и присоединиться к SLIPKNOT

14 май 2024 : 		 Видеоотчёт SLIPKNOT о первых двух шоу с новым барабанщиком

3 май 2024 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT на проводе

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 апр 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE стал новым членом SLIPKNOT

27 апр 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

26 апр 2024 : 		 SLIPKNOT отыграли с новым барабанщиком

23 апр 2024 : 		 Маски SLIPKNOT в Dead by Daylight

9 апр 2024 : 		 Новый альбом от оригинального вокалиста SLIPKNOT

13 мар 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой музыке

11 мар 2024 : 		 SLIPKNOT репетируют

15 фев 2024 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT

27 янв 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT

16 янв 2024 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление

5 янв 2024 : 		 Бывший ударник SLIPKNOT может ходить

17 дек 2023 : 		 CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT

16 дек 2023 : 		 SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом
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Drum-cam от SLIPKNOT



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Барабанщик SLIPKNOT Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения трека "The Heretic Anthem".




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