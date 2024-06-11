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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 47
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 29
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
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Slipknot

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Drum-cam от SLIPKNOT



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Барабанщик SLIPKNOT Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения трека "Eyeless".




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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11 июн 2024
Орион
Чёт похожее он перед уходом из Сепы публиковал. В Black Sabbath метит?
11 июн 2024
k
kordax
Орион, в вебкам контент метит.
11 июн 2024
G
GlowoErzum
Орион, мб, просто хочет поделиться радостью. Сомневаюсь, что он меньше 2-3 лет у них поиграет, переговоры у них чуть ли не с 2020 года шли.

просмотров: 364

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