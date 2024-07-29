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Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON



Drumeo опубликовали новый ролик:



«Мы устроили испытание для участника SLIPKNOT Eloy Casagrande, попросив его выучить песню «Blood And Thunder» группы MASTODON как можно быстрее! Известный своей скоростью и точностью, Eloy вышел из своей зоны комфорта, чтобы справиться со сложными ритмами MASTODON. Смотрите, как он слушает оригинальную партию барабанов и пытается воспроизвести ее на практике»







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