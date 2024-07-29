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Slipknot

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Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON



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Drumeo опубликовали новый ролик:

«Мы устроили испытание для участника SLIPKNOT Eloy Casagrande, попросив его выучить песню «Blood And Thunder» группы MASTODON как можно быстрее! Известный своей скоростью и точностью, Eloy вышел из своей зоны комфорта, чтобы справиться со сложными ритмами MASTODON. Смотрите, как он слушает оригинальную партию барабанов и пытается воспроизвести ее на практике»

Drumeo Challenges SLIPKNOT Drummer ELOY CASAGRANDE To Learn How To Play MASTODON's "Blood And Thunder" As Fast As Possible (Video)




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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29 июл 2024
gravitgroove
я хоть не драммер, но это далеко не самая сложная композиция Mastodon, чтобы ее ради теста подавать. С Портным и Tool было куда интереснее и честнее на повестке программы.
29 июл 2024
G
GlowoErzum
gravitgroove, не самая сложная, зато самая известная. Все подобные пидарачи делаются исключительно ради просмотров. Соответственно, они используют только громкие имена и знакомые названия.
29 июл 2024
k
klim
Я драммер и пробовал играть эту песню - она непростая:
- много разннообразных филлов, которые отнимают силы;
- хитрые размеры в середине, с которыми надо посидеть и поразбираться;
- постоянное дрочево правой по хету в таком темпе тянут далеко не все драммеры-любители;
- да и фирменные дейлоровские гост ноты в течение всей песни тяжело играть на такой скорости.

Но Элой их играет, молодец. И вообще, барабанер его уровня такую песню потянет без проблем.

просмотров: 566

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