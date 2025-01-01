13 мар 2025



Басист SLIPKNOT о новом барабанщике



Alessandro "VMan" Venturella в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как ему Eloy Casagrande:



«Этот парень, он вдохнул новую жизнь... Доходит до того, что иногда ты думаешь: «Блин...» Я начинаю заниматься подбором либретто, потому что он начал добавлять кое-что, и вдруг это приводит к тому, что Jim [Root, гитарист SLIPKNOT] начинает делать что-то вроде такой мелочи. И такие моменты меня очень радуют. Даже в таких песнях, как «Unsainted», мы возвращаемся к этой теме, а он добавляет в нее свой собственный стиль, и тогда [получается], что на сцене становится действительно весело».







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