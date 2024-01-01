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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
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Slipknot

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Drum-cam от SLIPKNOT



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Барабанщик SLIPKNOT Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения композиции "Eeyore" с выступления девятого августа на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland.




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