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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 35
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 20
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
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Slipknot

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26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

22 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

2 окт 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Очень важно работать вместе»

28 сен 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT

20 сен 2024 : 		 SLIPKNOT готовят переиздание дебютного альбома

17 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

5 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о первом шоу после угара

4 сен 2024 : 		 SLIPKNOT о выступлении в Нью-Йорке

1 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о своем угаре

31 авг 2024 : 		 SLIPKNOT могут оказаться в студии в следующем году

28 авг 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой маске

27 авг 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

26 авг 2024 : 		 DJ SLIPKNOT немного угорел

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

13 авг 2024 : 		 Басист SLIPKNOT показал новое лицо

12 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

8 авг 2024 : 		 SLIPKNOT открыли тур в честь юбилея "Slipknot"

29 июл 2024 : 		 Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON

25 июл 2024 : 		 JAY WEINBERG не готов говорить об уходе из SLIPKNOT
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Барабанщик SLIPKNOT Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения композиции "Wait And Bleed" с выступления на Knotfest Brazil 20 октября




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