2 окт 2024



Гитарист SLIPKNOT: «Очень важно работать вместе»



Jim Root в недавнем интервью рассказал о важности совместной работы в процессе написания песен:



«Сейчас можно заниматься самопродюсированием дома и делать все в своей спальне - от вокала до ударных, и даже записывать акустические барабаны. Многие чуваки тоже так делают, благодаря современным технологиям, и это круто. Но я в невыгодном положении, потому что я не лирик - я не могу писать вокальные партии; я не знаю, что делать в этой области — так что я все равно чувствую, что половина этого мира для меня закрыта. Это почти как отсутствие всех чувств. Поэтому, когда я пишу аранжировку, мне приходится прикидывать, как будет звучать вокал Corey [Taylor, вокалист SLIPKNOT] или того, для кого или с кем я пишу песню. Или я думаю: «Вот что он сделает. Вот эпическая часть, в которой он будет петь», а потом он напишет к ней скретч-лирику, и он даже не будет петь в этой части. Я такой: "Вот эпическая часть песни, в которой ты должен блистать, а ты даже не поешь в ней"».



Root рассказал, что они с Corey « постоянно обмениваются мнениями» о музыке, как только он представляет вокалисту первоначальную идею песни:



«Мы с вами можем играть одно и то же, но слышать это по-разному и подходить к этому совершенно по-разному, и это еще одна замечательная особенность не только гитары, но и инструментов в целом. Так что если я дам Corey что-то, что пришло мне в голову в виде пятиминутной аранжировки, и я потратил время на наложение гитарных слоев, наложение баса, программирование ударных и клавишных, чтобы сделать ее более плотной, и для меня это звучит как песня, он может услышать что-то, что у меня получилось, скажем, как пре-припев, а он может услышать это как часть куплета, в зависимости от того, как он думает о музыке. Но именно так может происходить эволюция нашей музыки. Потом он вернет ее мне, и я скажу: «Ладно, подожди минутку. Ты смотришь на это так, так что, возможно, мне нужно перестроить свои представления об этой песне». Никто не хочет получить от кого-то аранжировку, а потом сказать: «Да, да, это круто», и переделать ее. Но это трудно объяснить. Вы задеваете чувства людей или ещё что-то. Они чувствуют определенный подход к песне или что-то еще. Так что это серьезная проблема. Типа: «Что? Тебе не нравится моя аранжировка?» или что-то в этом роде. Но дело не в этом. Вы должны позволить себе расслабиться и посмотреть, что получится, и позволить развиваться совместной работе - если только вы не делаете все на 100 процентов сами и не контролируете весь творческий процесс».



Рассказывая о том, почему при сотрудничестве со своими коллегами по группе важно оставлять свое эго за дверью, Jim сказал: «Все, что я пишу, как только я помещаю это в мир SLIPKNOT, я должен знать, что к тому времени, когда это вернется, оно может звучать совсем не так, как то, что я передал им, или то, над чем мы в итоге работаем вместе, и вы должны быть согласны с этим. Через некоторое время вы слушаете и слышите совершенно другие музыкальные композиции, потому что они сильно изменились по сравнению с тем, с чего начинались. Если вы начинаете с одного красного цвета и продолжаете набрасывать на него все цвета палитры, но потом начинаете убирать что-то, и получаются новые цвета, вдруг возникает новая идея из того, что делают четыре разных человека, вдруг эти четыре разных инструмента создают один звук или одну мелодию. Вот она, гребаная песня, прямо здесь. Вот так вот, срань господня».



На вопрос о том, когда он и его коллеги по группе достигли того состояния, когда они могут так сотрудничать друг с другом, или это было заложено с самого начала, Root сказал:



«Нет. Я думаю, каждый приходит к этому в свое время. Я не понимаю, как этому можно научить кого-то. Я не думаю, что этому можно научить... Я не знаю, можно ли поступить в Джульярд и научиться этому. Вы можете знать всю теорию в мире и быть самым талантливым музыкантом на планете, но сделаете ли вы песню, которая заставит людей сказать «О, Боже»? и почувствовать это. Это человеческая эмоция. И я не хочу сказать, что умудренные опытом музыканты не делают так - то есть, безусловно, делают, но, будучи тупым гитаристом из Айовы [смеется], ты достигаешь этого естественным путем, когда приходит время. Вселенная говорит: «Ладно, пришло время мне стать твоей музой и дать тебе вдохновение, необходимое для создания музыки, которая не просто тронет тебя эмоционально или заставит почувствовать, что ты чего-то добился, но и заставит тех людей, которые там, снаружи, соединиться с чем-то в своей жизни, с чем они могут соотнестись и проникнуться»».



Кроме того, он добавил, что «непредвзятость и доверие» к своим коллегам по группе играют большую роль в этом процессе:



«В этом процессе тоже много доверия. Доверие, терпение и объективное мнение. Потому что вы не всегда знаете, что лучше. Вы можете думать, что знаете, что лучше. «Ну, я придумал эту идею. Этот рифф возник в моей голове, поэтому я знаю, что для него лучше». Но это не всегда так. Кто-то может прийти — например, Sid [Wilson, диджей SLIPKNOT] — и предложить одну идею, которая внезапно заставит его сказать: «Вот дерьмо. Вот к чему нужно стремиться». И первая, и вторая пластинки полны таких моментов. Черт возьми, даже '[.5:] The Gray Chapter' и другие альбомы — если бы Sid не сделал определенную фишку, или если бы Mick [Thomson, гитарист SLIPKNOT] не использовал определенный эффект на своем педальном пульте, это могла бы быть совершенно другая песня».







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