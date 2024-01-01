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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
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Slipknot

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28 сен 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT

20 сен 2024 : 		 SLIPKNOT готовят переиздание дебютного альбома

17 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

5 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о первом шоу после угара

4 сен 2024 : 		 SLIPKNOT о выступлении в Нью-Йорке

1 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о своем угаре

31 авг 2024 : 		 SLIPKNOT могут оказаться в студии в следующем году

28 авг 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой маске

27 авг 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

26 авг 2024 : 		 DJ SLIPKNOT немного угорел

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

13 авг 2024 : 		 Басист SLIPKNOT показал новое лицо

12 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

8 авг 2024 : 		 SLIPKNOT открыли тур в честь юбилея "Slipknot"

29 июл 2024 : 		 Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON

25 июл 2024 : 		 JAY WEINBERG не готов говорить об уходе из SLIPKNOT

7 июл 2024 : 		 CLOWN полон оптимизма по поводу нового альбома SLIPKNOT

3 июл 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

29 июн 2024 : 		 Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY

28 июн 2024 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новом барабанщике

26 июн 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Вы услышите новую музыку очень скоро»

25 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

1 июн 2024 : 		 SLIPKNOT и ATLUS вместе

28 май 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
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Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT



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Адвокаты Steamroller, LLC, правовой наследник Джордисона, подали уведомление о безусловном урегулировании иска 17 сентября в Высший суд округа Лос-Анджелес, и в тот же день было подано заявление о прекращении дела. Условия урегулирования не разглашаются.




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