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Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT



Адвокаты Steamroller, LLC, правовой наследник Джордисона, подали уведомление о безусловном урегулировании иска 17 сентября в Высший суд округа Лос-Анджелес, и в тот же день было подано заявление о прекращении дела. Условия урегулирования не разглашаются.







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