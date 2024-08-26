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Slipknot

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DJ SLIPKNOT немного угорел



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Sid Wilson 23 августа попал в больницу с "серьезными ожогами".

47-летний музыкант опубликовал в Ин-сто-грамм видео, в котором рассказал, что получил ожоги второй степени по всему лицу и рукам после инцидента, который произошел, когда он поджигал кучу хвороста во время работы на ферме, принадлежащей ему и его подруге Келли Осборн.

Обращаясь в камеру, пока медицинские работники осматривали и перевязывали его раны, Wilson сказал:

«Привет всем, у меня случился взрыв. Я в порядке, со мной всё будет хорошо, но у меня серьезные ожоги лица и рук. Я обгорел везде. Брови обгорели. Рот покрылся волдырями. Руки очень сильно пострадали. Обе руки».

Келли поделилась собственным видео в своем сторис и объяснила, как именно Wilson получил травму:

«Вот почему не стоит связываться с горящими кучами, - сказала она. - Он буквально поджег себя [и] всё вокруг разнес».

Позже Sid поделился еще одним видео в Ин-сто-грамм, в котором пошутил с фанатом о том, как ему «бесплатно сделали брови» и о том, как «у него есть настоящие бакенбарды».

«Мои губы теперь очень сильно испорчены. Это дешевый ботокс».

Несмотря на то, что на руках, щеках и даже на губах появились волдыри и воспаленная красная кожа, Wilson сообщил своим поклонникам, что планирует быстро восстановиться, чтобы присоединиться к своим коллегам по группе SLIPKNOT в их туре, который возобновится в начале сентября.

«Спасибо всем за пожелания выздоровления. Не волнуйтесь за меня, со мной всё будет в порядке. Со мной всё будет в норме. Вы, ребята, заботьтесь о себе, а я буду лучше заботиться о себе. Скоро увидимся».

Позже SLIPKNOT отреагировали на случившееся в социальных сетях:

«Наш брат Sid Wilson сегодня пострадал в результате несчастного случая и получил ожоги всего тела. Он восстанавливается вместе со своей семьей и присоединится к нам на сцене Rocklahoma в следующие выходные. Он благодарит всех за добрые пожелания и скоро увидится со всеми вами».




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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26 авг 2024
gravitgroove
Келли Осборн - подруга? Она ж уже родила от него, какая это подруга, как минимум гражданская жена. А Сид теперь стал похож на постаревшего Майкла Китона, если бы тот пошел разорять улей с шершнями.
Like!1
26 авг 2024
M
Mt. Erebus
gravitgroove, >гражданская жена
это сожительством называется
Like!1
26 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Mt. Erebus, у меня "сожительство" ассоциируется с какими-то алкашными парочками, ну типа Олег Монгол + Иришка Чики-Пики
26 авг 2024
M
Mt. Erebus
Вашингтон Ирвинг, и поэтому зашоренные россияне использую термин "гражданский брак" - ага, знаем. хотя гражданский брак - это то, что в загсе оформляется, в противовес церковному.
Like!1
26 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Mt. Erebus, осознанные россияне живут в полиаморных анархо-комуннах в Тбилиси
26 авг 2024
Gustaff
Ну что за клоун, ржу, не могу. Это что-то в стиле лейтенанта Харриса из Полицейской академии. Дебил, бля)
Like!1
26 авг 2024
G
GlowoErzum
О! Кажись, в Slipknot скоро будет новый DJ.
Like!1
26 авг 2024
Corpsegrinder04
Дай дураку спички, и он придумает ад
Like!1
26 авг 2024
C
Crane76
Ну всё, скоро попрут из удавки
26 авг 2024
s
sibterminator
Шел Сид, увидел горящий хворост, засунул в него лицо и сгорел.
Like!1
26 авг 2024
rassol
Угорают не много иначе. Если бы он по-настоящему угорел - сообщали об этом уже другие люди. В разделе некрологов.

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