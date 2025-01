5 янв 2025



Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»



Jim'a Root'a в недавнем интервью попросили рассказать о процессе сочинения песен и спросили о том, является ли он «риффовым игроком» или строит песни с более «теоретическим подходом»:



«Я всё ещё пытаюсь это понять. Я думаю, это вечная тема, потому что при сочинении песен нет никаких правил. Можно это делать так, как тебе взбредёт в голову — можно валяться на диване, а потом что-то приходит в голову, или сидеть за Pro Tools, или на репетиции группы, где барабанщик играет что-то, а потом ты случайно играешь что-то вместе с ним, и кто-то спрашивает: "Что это было?" И тогда это может перерасти в песню.



Многие люди говорят, что песня напишется сама, и иногда это происходит, а когда это случается, то, как правило, это действительно хорошие песни. Или это может быть песня, над которой вы работаете годами, и она остаётся в демо-формате, а потом вы продолжаете её дорабатывать. И, может быть, через год после начала работы над ней ты слышишь её по-другому и думаешь: "Подождите-ка". А потом внезапно что-то открывается, и тогда всё становится лучше. Вот почему, наверное, в киноиндустрии часто говорят, что никогда не заканчивают фильм, а бросают его. И я думаю, что это относится и к тому, что мы делаем в студии. Насколько далеко ты хочешь или можешь зайти? И можно бесконечно работать над музыкой... Так можно сойти с ума и в итоге отрезать себе ухо или что-то ещё. Это сложно... В какой-то момент приходится останавливаться.



Когда мы работали над [альбомом 2019 года] "We Are Not Your Kind", мы максимально глубоко погрузились в процесс. Я начал работать над этой пластинкой за пару лет до того, как мы собрались вместе для её препродакшна. У нас было много песен, поэтому мы с Clown, Corey и Greg'ом Fidelman'ом пытались понять: "Какие из них мы выкидываем? Потому что деньги заканчиваются, студийное время заканчивается, есть дедлайн, есть график, есть бюджет, а у нас было пять дополнительных песен, и нам нужно было понять, на каких из них мы сосредоточимся. Мы думали: "Господи, как нам всё это решить?"»



На вопрос о том, вдохновляет ли его на творчество меньшее количество денег и времени в студии или же он предпочитает свободу в создании новых альбомов, Root ответил:



«Трудно сказать, потому что у нас ещё не было возможности много раз попадать в подобную ситуацию, чтобы понять это. Сколько раз мы будем записывать альбом в своей жизни и карьере? Мы постоянно играем на концертах — можно давать сотни или тысячи концертов — но в студии вы будете всего шесть или семь раз за карьеру, может быть, десять раз, в зависимости от того, насколько длинной будет ваша карьера. А некоторые и дважды. Так что это один их тех моментов, когда есть чему поучиться. Но я думаю, что в некоторых случаях мы очень хорошо работаем под давлением, в большинстве случаев. Конечно, есть исключения из этого правила, но я думаю, что если мы знаем, что часы тикают, это вдохновляет нас на то, чтобы по-настоящему углубиться в работу и найти то, что мы ищем».



Он также рассказал о том, как он сочиняет песни и играет с коллегой-гитаристом SLIPKNOT Mick'ом Thomson'ом. На вопрос о том, считает ли он, что его роль заключается в том, чтобы приукрасить то, что Mick собирается сыграть, Jim ответил:



«Это зависит от песни, от процесса сочинения, от того, придумал ли я что-то дома, в группе, или это одна из тех вещей, когда кто-то что-то слышит, а потом мы начинаем работать над идеей. Но если я дома, и единственная причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что я знаком с этим больше всего, я всегда сочиняю, думая о том, что будут делать не только Мик, но и Клоун, или [перкуссионист Майкл] Пфафф, или любой другой из ребят, и я всегда думаю о том, чтобы оставить для них пространство. Вопрос только в том, что будет делать Кори? Если я напишу аранжировку длиной в четыре или пять минут и подготовлю её так, чтобы в ней было вступление, затем строка куплета, затем припев и запев, затем средняя восьмая часть или брейкдаун, а потом всё это повторяется, я могу отдать её ему, и он захочет спеть припев поверх того, что я считал куплетом, или он может взять эту маленькую часть припева и захочет, чтобы это был куплет. Так что мне приходится очень свободно подходить к сочинению, чтобы не зацикливаться на том, что у меня в голове. Таким образом, я сначала отправляю всё Кори и смотрю, подходит ли идея... Иногда он просто переписывает то, что я ему даю, и мы ничего не меняем. А в других случаях это просто эволюция. А что касается гитарных партий, то я всегда делаю трек для левой и правой гитары. И даже в студии мы с Миком будем делать жёсткие лево- и правосторонние треки. Но бывают песни, которые я написал дома, и он может сказать: "Этот ритм очень крутой, но у меня есть идея, и я сыграю вот так". И это здорово, потому что это добавляет песне ещё одно новое измерение, о котором я бы не подумал, и это здорово. Когда ты так привязываешься к чему-то и погружаешься в это, ты не можешь быть объективным, но когда я даю это послушать это кому-то вроде Мика, и он слышит это с совершенно другой точки зрения и даже с другим стилем игры, и он делает что-то, что мне даже не пришло бы в голову. И вдруг это делает песню лучше и возносит её туда, где она должна быть».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 344