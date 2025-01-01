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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
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Slipknot

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1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

22 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

2 окт 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Очень важно работать вместе»

28 сен 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT

20 сен 2024 : 		 SLIPKNOT готовят переиздание дебютного альбома

17 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

5 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о первом шоу после угара

4 сен 2024 : 		 SLIPKNOT о выступлении в Нью-Йорке
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Drum-cam от SLIPKNOT



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Барабанщик SLIPKNOT Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения композиции "Gematria (The Killing Name)" в рамках выступления восьмого марта в Centennial Park, Centennial Park, Sydney, Australia




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