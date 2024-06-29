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Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY



MIKE PORTNOY в недавней беседе ответил на вопрос о том, считает ли он Eloy Casagrande идеальным вариантом для SLIPLNOT:



«Да. Правда, он... Ну, вообще-то, нет. Идеальным барабанщиком для SLIPKNOT был бы [мой сын] Max Portnoy. [ смеется ] Но второй лучший барабанщик для SLIPKNOT, после Max'а, это определенно Eloy. Я к тому, что он идеально подходит, абсолютно идеален. У него потрясающая техника, но помимо техники, он играет с душой, задором и чувством собственного достоинства. И иногда для меня это гораздо важнее техники. Но в его случае у него есть и то, и другое. У него есть все. И я не могу не порадоваться за него. А еще я рад за Greyson [Nekrutman], который занял достойное место в SEPULTURA, потому что он тоже мой любимый современный барабанщик. Так что треугольник между SEPULTURA, SLIPKNOT и SUICIDAL TENDENCIES, с [бывшим барабанщиком SLIPKNOT] Jay Weinberg, перешедшим в SUICIDAL, — это идеальный металлический треугольник. Я считаю, что все три барабанщика великолепны, и все они получили отличные контракты!»







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